AstraZeneca è sicuro. Così Locatelli spinge la vaccinazione

«Ribadiamo in maniera molto chiara che il vaccino di Astrazeneca è sicuro per tutta la popolazione che ha indicazioni a poterlo fare», dunque «non ci sono motivi per avere riluttanze a farsi vaccinare». Lo dice il neo coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, ai microfoni di "Mezz’ora in più", su Rai3.

“I casi avversi ad Astrazeneca in Italia si sono ridimensionati molto. Ribadiamo che è un vaccino sicuro dai 18 anni in su” #locatelli #mezzorainpiu pic.twitter.com/ZY9C6HxaRY — Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) March 21, 2021

Poi un riferimento alle strategie messe in campo dalle regioni. «Non ho difficoltà a dire che l’approccio delle Regioni deve essere quanto più omogeneo possibile» sulle vaccinazioni, per «evitare distonie che rischiano di penalizzare chi vive in una regione piuttosto che in un’altra», perciò in questo senso «è condivisibile quanto detto dal presidente del Consiglio. Ognuno di noi fa degli errori non dico che anche il Cts non li abbia fatti. Nuova composizione Cts non impedirà benefici altre persone come Iavicoli dell’Inail».

