La farmacia consiglia gli integratori del vaccino. Così esplode la rabbia di Burioni

Roberto Burioni si scaglia contro una farmacia milanese che consiglia alcuni farmaci prima e dopo l'inoculazione della dose di vaccino. Roberto Burioni non ci sta e pubblica il cartello apparso sulla vetrina della farmacia col commento: "Farmacia milanese. Non commento, altrimenti mi fanno l'ennesimo esposto all'Ordine dei Medici. (scusate avevo lasciato i commenti aperti)".

Farmacia milanese. Non commento, altrimenti mi fanno l'ennesimo esposto all'Ordine dei Medici. (scusate avevo lasciato i commenti aperti)



Grazie a @Lucia39134555 pic.twitter.com/WjCNYJchDh — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) March 20, 2021

Ecco cosa c'è scritto nel cartello: "Come integrare la somministrazione del farmaco (vaccino) anti-Covid19: assumere un antiossidante ad alto dosaggio nei giorni precedenti e successivi la somministrazione del vaccino...assumere immediatamente dopo la somministrazione per attenuare gli effetti dell'iniezione...assumere a partire dal giorno della somministrazione per disintossicare...". E poi i nomi dei prodotti da acquistare.

