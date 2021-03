Vaccino, finalmente il via alle prenotazioni per gli over 70 nel Lazio: ecco il calendario

08 marzo 2021 a

Le ultime novità stabilite dal Ministero della Salute in merito al vaccino di Astrazeneca hanno portato la Regione Lazio a stabilire un nuovo calendario per i vaccini. Dopo quanto deciso nella circolare ministeriale sono state rimodulate le prenotazioni sul portale “prenota vaccino covid” per la fascia di età over 70. Dalla mezzanotte del 10 marzo (mercoledì) sarà possibile prenotare per i 77-76 anni ovvero i nati negli anni 1944 e 1945. Mentre dalle ore 00.00 del 12 marzo (venerdì) sarà possibile prenotare per gli anni 75-74 ovvero i nati 1946 e 1947 e dalle ore 00.00 del 15 marzo (lunedì) per gli anni 73-72 ovvero i nati nel 1948 e 1949. Tali fasce di età raccolgono una popolazione di oltre 300mila persone.

Per la prenotazione, si legge in una nota dell’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio, è necessario essere residenti e assistiti dal servizio sanitario regionale e inserire il proprio codice fiscale e le cifre della tessera TEAM così come descritto nelle istruzioni del portale online. Verrà assegnata la prima disponibilità utile presso il luogo di somministrazione prescelto.

A proposito della campagna vaccinale nella regione guidata dalla Giunta Zingaretti sono arrivate le parole dell’assessore alla Sanità Alessio D’Amato: “Viaggiamo a una media di 18-20 mila somministrazioni al giorno e oggi supereremo la quota delle 560mila vaccinazioni somministrate totali nel Lazio. “Oggi - l’aggiornamento fornito al termine della videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù - è stata superata la quota delle 170mila vaccinazioni over 80, che rappresentano oltre la metà delle perone prenotate over 80. Siamo la regione che ha vaccinato più anziani. Sono in costante crescita le vaccinazioni dai medici di medicina generale, sono state raggiunte le 30mila dosi e sono oltre 1.500 i medici già attivi nella campagna e che hanno ritirato almeno una fiala dei vaccini presso le farmacie delle Asl”.

