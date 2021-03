Vaccini, Italia dietro a 40 Paesi. L'allarme choc di Matteo Bassetti

06 marzo 2021 a

L'Italia è indietro nella campagna vaccinale rispetto a diversi Paesi europei e non. Si sapeva, ma leggere i dati riportati dal noto infettivologo Matteo Bassetti rende ancora più chiaro il ritardo che contribuisce alla diffusione del virus con la terza ondata.

"L'Italia si trova al 41esimo posto della classifica mondiale per vaccini fatti in rapporto alla popolazione. Ci precedono solo in Europa: Ungheria, Danimarca, Norvegia, Grecia, Polonia, Finlandia, Spagna, Portogallo, Irlanda, Svezia, Romania e Germania. Non mi sembra che l'Italia abbia finora primeggiato. Speriamo che con il nuovo commissario si assista ad un cambio di passo con piu` coraggio e piu` incisivita` nella politica vaccinale. Spiace constatare che alcuni politici e rappresentanti delle istituzioni vogliano difendere a tutti i costi l'indifendibile. Alcuni di loro, che amano frequentare la televisione, dovrebbero studiare e lavorare di piu`. Eviterebbero bruttissime figure. La scienza e la medicina non hanno colore politico. Le polemiche si, ma quando sono fatte senza fondamento, il vento le porta via in un batter d'ali". Così il responsabile di Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti sulla sua pagina Facebook.

