Speranza azzera le speranze degli italiani: "Presto altre Regioni in zona rossa"

Roberto Speranza lascia gli italiani senza speranza: "Ci saranno altre Regioni rosse", dice a chiare lettere a "Mezz'ora in più" sui Rai3. Il ministro della Salute fa capire che la curva del contagio non è destinata ad abbassarsi e che prima di vedere l'effetto positivo delle recenti restrizioni servirà ancora tempo.

"In Italia abbiamo un’enorme differenziazione tra i territori e il modello costruito in questi mesi serve a fotografare questo - dice Speranza - Una cosa è la Sardegna (unica Regione bianca d'Italia, ndr), una cosa sono le regioni più in sofferenza. Nelle prossime settimane mi aspetto ancora una crescita della curva per l’impatto di queste varianti e altre regioni in zona rossa".

Il ministro della Salute aggiunge: "Al momento siamo sulla media di 180mila vaccinazioni al giorno. Con le nuove dosi i numeri aumenteranno in maniera progressiva. Ora tra i vaccini, c’è Johnson & Johnson monodose. Un fatto sul piano logistico molto rilevante. Durante il primo trimestre abbiamo pagato come gli altri paesi europei una limitazione delle forniture. Dal primo aprile inizia un trimestre in cui ci aspettiamo l’arrivo di oltre 50 milioni di dosi".

Le varianti (inglese e brasiliana in primis) preoccupano il governo. Tanto che recentemente il Cts in via riservata ha informato il governo di non sottovalutare soprattutto la brasiliana che potrebbe essere resistente ai vaccini. Proprio su questo tema, Speranza spiega che "la vaccinazione di massa deve andare avanti a prescindere dalle misure restrittive. Le misure dobbiamo adeguarle all’andamento della curva, e dove necessario stiamo intervenendo con il massimo del rigore".

