Bilancia a gonfie vele, acquario va con cautela

Ada Alberti, l’astrologa di “Mattino Cinque” svela come sarà l’oroscopo della settimana dal 15 al 21 febbraio: Bilancia a gonfie vele, Toro, Sagittario e Gemelli verso grandi trasformazioni, cautela per l’Acquario. Buona settimana con le stelle!

L'oroscopo settimanale di Ada Alberti. Top e flop, un segno vince

Ariete. Siete circondati da amici e conoscenti, potreste ricevere dei grandi favori. Favorevole anche l’amore. Curate i contatti.

Toro. Trasformazioni in atto soprattutto in ambito professionale, siete tesi, ma forse lo siete anche per questioni all’interno della famiglia, siate cauti e tutto andrà bene.

Gemelli. Periodo di grandi trasformazioni e di grandi evoluzioni. L’amore? Tante novità. Ma non perdete di vita l’espansione in ambito lavorativo.

Cancro. Potreste dare vita a un progetto molto importante che potreste concretizzare in estate, magari un trasferimento o un trasloco.

Leone. E’ un periodo di tensione e ci sono delle scissioni in ambito professionale e purtroppo anche in casa. Siate meno critici con la persona amata e andrà meglio.

Vergine. Potrete fronteggiare qualsiasi tipo di sfida, certi che potrete vincerla.

Bilancia. Il periodo buio è alle spalle. Adesso potete osare, chiedere, pretendere! Novità in amore.

Capricorno. Avete grande energia e siete in grado di realizzare delle grandi cose. Vi stancherete pure ma è il momento giusto per osare e ottenere.

Sagittario. Straordinario periodo di crescita e espansione. Sorprese anche in amore. Osate già da oggi

Scorpione. Un periodo critico in amore e anche nelle collaborazioni di lavoro e nel settore societario. Siate prudenti, meno duro e più diplomatici.

Acquario. Possibili tensioni in casa, se demandate è meglio.

Pesci. Avrete l’occasione di potere scegliere e decidere in ambito lavorativo, novità veramente interessanti, non subito, in seguito sì.

