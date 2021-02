Burocrazia per Pesci, Toro e Bilancia. Capricorno occhio alla passione

Giada Oricchio 01 febbraio 2021 a

Ada Alberti, l’astrologa di “Mattino Cinque”, il programma di Canale 5, ha fatto l’oroscopo per la settimana dall’1 al 7 febbraio 2020. Pesci, Toro e Bilancia dovranno risolvere questioni burocratiche. Grandi emozioni per il Cancro e attenzione alla passione per il Capricorno.

Ariete. Domani Venere entra in Acquario e riceverete aiuti in questo periodo. Occhio alle finanze e alle questioni legali.

Toro. Dovete cercare di usare l’energia di Marte e Urano per risolvere molte questioni, soprattutto legata alla professione che richiede molte responsabilità. Occhio alle spese in casa.

Gemelli. Riceverete buone notizie, magari domani. Apritevi di più agli altri, è favorito il lavoro via web e anche gli scambi di idee e progetti al telefono.

Cancro. Periodo di grandi emozioni, forse non dovete dare ascolto alle persone poco conosciute, non fidatevi degli sconosciuti. Occhi al conto in banco.

Leone. Ci sono degli squilibri nella professione però saranno favorite le persone che legheranno rapporti con le persone nuove. Sì alle collaborazioni di lavoro e quelle associative.

Vergine. Cambia il modo di lavorare e cambia la vostra quotidianità, ma saprete adeguarvi.

Bilancia. Sarete circondati dall’affetto dei vostri figli, però uno vi crea disagi. Sappiate affrontare le questioni con meno ansia.

Scorpione. Fate attenzione alle questioni legate alla casa. Nel privato ci sono cambiamenti, cautela tra giovedì e venerdì.

Sagittario. La vita quotidiana è un po’ più tesa in questo periodo però riceverete aiuti da persone vicine, soprattutto martedì.

Capricorno. Qualcosa vi crea dubbi e perplessità in amore. Attenzione alla passione, troppa non va bene e non scambiate la passione con l’amore. Siate più vicini a un figlio.

Acquario. Periodo interessante per il lavoro, ci sono novità tra giovedì e venerdì anche se ci credete poco.

Pesci. Dovrete vagliare molte cose, Per la professione ci saranno questioni burocratiche ma saprete risolverle.

