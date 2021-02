Settimana d'oro per l'ariete. Pesci e scorpione cambia tutto

Giada Oricchio 08 febbraio 2021 a

L’oroscopo di Ada Alberti, l’astrologa del programma “Mattino Cinque”, per la settimana dall’8 al 14 febbraio. Periodo d’oro per l’Ariete e per il Cancro e cambiamenti importanti per i nati sotto il segno dei Pesci e dello Scorpione.

Ariete. La luna nuova di giovedì è interessante per gli appartenenti all’Ariete. Apre nuove porte nel lavoro e nell’amore. Comincia un periodo d’oro.

Toro. A volte vi sembra di stare sulle montagne russe, nuove responsabilità che però saprete affrontare con tanta grinta e energia.

Gemelli. Dovrete prendere delle decisioni molto importanti, siate determinati e molto concreti da giovedì.

Cancro. Sì agli investimenti di qualcosa di nuovo, anche di energia oltre che di denaro.

Leone. Fate attenzione, dovete essere più tolleranti con il mondo esterno, con i collaborati ma anche con il partner. Apritevi a nuove direzioni.

Vergine. Buone le occasioni di lavoro, la vita pratica quotidiana sta cambiando continuamente però sapete adeguarvi alla grande.

Bilancia. Continuano certe difficoltà in casa specie all’inizio della settimana, ma saprete superarle grazie all’intuito, alla creatività, all’estro e alle persone che vi amano.

Scorpione. Focus sulla casa e la famiglia. Cosa state facendo? Fissate una direzione. Ci sono in vista grandi cambiamenti, soprattutto da giovedì.

Sagittario. Potrete confrontarvi con persone nuove, con idee e progetti diversi, sì ai cambiamenti.

Capricorno. Favorite il denaro, le compravendite e anche l’attività lavorativa.

Acquario. Dovete ristrutturarvi dal profondo di voi stessi, ma è bello perché potrete iniziare nuove cose molto interessanti. Favorito anche l’amore.

Pesci. Avete capito che il 2021 vi vuole far voltare pagina e voi dovete farlo cercando di vagliare bene progetti, occasioni, ma soprattutto le vostre qualità.

