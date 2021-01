Pesci favoriti fino al 31 gennaio. Occhio a Toro, Cancro e Bilancia. Ecco l'oroscopo di Ada Alberti

Giada Oricchio 25 gennaio 2021 a

a

a

L’oroscopo di Ada Alberti, astrologa di “Mattino Cinque”, per la settimana dal 25 al 31 gennaio. Toro, Cancro e Bilancia devono controllare le emozioni e non lasciarsi travolgere dall’ansia. Novità sul lavoro per Leone e Gemelli. In amore il segno favorito è quello dei Pesci.

ARIETE. Dovete essere concreti nelle scelte per quanto riguarda il lavoro e occhio all’illegalità

TORO. Siete troppo ansiosi e non va bene per le decisioni che dovete prendere in casa e in famiglia

LEONE. Cambiano le collaborazioni di lavoro, quindi siate aperti al nuovo

GEMELLI. Può iniziare bene la settimana su questioni nuove e molto positive per voi

CANCRO. Siete un po’ troppo ansiosi in questo periodo, c’è tutto un mondo di emozioni e percezioni che vi gira intorno. Siate più concreti e in amore sappiate ascoltare il partner

VERGINE. Dovete trattare questioni di lavoro, magari trattative di un contratto, siate prudenti e attivi. Occhio all’illegalità in questo periodo

BILANCIA. Sarete circondati dall’affetto dei vostri figli, forse un figlio necessiterà della vostra attenzione. State sereni perché siete un po’ troppo ansiosi

SCORPIONE. Le questioni legate alla casa prenderanno il sopravvento, dovrete prendere una decisione su famiglia e figli

SAGITTARIO. Possibili trasferimenti, qualcosa cambia, forse un cambio di residenza. Sì alle trattative con persone che conoscete da tempo

CAPRICORNO. Occhio alle compravendite in questo periodo, state attenti a non spendere troppo. Un figlio chiederà la vostra attenzione

ACQUARIO. Un po’ troppo nervosi forse per lavoro o per questioni legate alla casa

PESCI. In questo periodo è favorito l’amore però dovete parlare di più con la persona amata. Occhio a cose da vagliare per la casa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.