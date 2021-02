Pure Branko tifa per Mario Draghi. Cosa dicono le stelle

Gianfranco Ferroni 09 febbraio 2021 a

Mario Draghi è del segno zodiacale della Vergine, essendo nato il 3 settembre (stessa data di personaggi quali Ferdinand Porsche, Giuseppe Bottai, Gianni Cuperlo, Natalia Estrada e anche l’ex compagno di scorribande di Fiorello, Marco Baldini).

Fatto sta che gli oroscopi di Branko sembrano tagliati su misura per l’ex numero uno della Bce, e la previsione settimanale dell’astrologo dice alla Vergine: «Portate avanti la nuova situazione e ufficializzate tutto il 10, 11, con gli auspici di luna nuova in Acquario. Top per affari». Se giovedì o venerdì Draghi condurrà in porto il nuovo governo, i meriti saranno di Branko?

