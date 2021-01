Mattino 5, l'oroscopo di Ada Alberti fino al 24 gennaio: il Cancro vola ma il Toro...

Giada Oricchio 18 gennaio 2021 a

L’astrologa Ada Alberti, nella sua rubrica a “Mattino Cinque”, ha rivelato che sarà una settimana un po’ agitata e convulsa per tutti i segni dello zodiaco. Per il Cancro bene l’amore, mentre il Capricorno può sognare un bebè. Un po’ di nervosismo per Toro e Bilancia. Mutamenti sul lavoro per il Sagittario. Ecco l’oroscopo, segno per segno, da lunedì 18 gennaio a domenica 24 gennaio.

ARIETE. Sono favoriti i contatti sia via web sia reali però attenti ai pettegolezzi in questo periodo e occhio alle finanze.

TORO. Siete un po’ troppo nervosi e agitati. Giovedì cercate di mantenere la concentrazione, mentre venerdì potrete avere notizie da una persona lontana ma a voi cara.

LEONE. Colpi di scena nella professione, ma una donna autorevole può esservi di grande aiuto.

GEMELLI. State cercando di ottenere delle risposte e probabilmente ci saranno e andranno bene, ma prendetevi cura di voi perché siete un po’ troppo nervosi e agitati.

CANCRO. A gonfie vele i rapporti di coppia. Ci sono sicuramente delle decisioni da prendere, siate prudenti nei rapporti di lavoro. I contatti con gli altri in questo periodo non sono favoriti.

VERGINE. Sono favoriti i progetti della coppia, bene le relazioni dove qualcosa cambia e si trasforma.

BILANCIA. Ancora questioni legate alla casa e al rapporto di coppia, ci sono delle novità però attenzione perché siete un po’ troppo ansiosi.

SCORPIONE. Focus ancora sulla casa, ma attenti al rapporto di coppia e alle collaborazioni di lavoro, soprattutto giovedì quando qualcosa cambia.

CAPRICORNO. Bene in questo periodo, curate di più il look grazie a Venere nel vostro segno, ma darete il massimo di voi per i vostri figli. Le coppie possono pensare a un bebè.

SAGITTARIO. Mutamenti in vista. Sono favoriti i rapporti di lavoro con persone a voi vicine che possono esservi di grande aiuto.

PESCI. Il focus resta sul lavoro con delle trasformazioni, qualcuno cambia posto di lavoro e qualcuno cambia modo di lavorare con lo stesso datore.

ACQUARIO. Grande periodo di rivoluzioni e cambiamenti volto all’espansione. Sempre questioni legate alla casa giovedì.

