Alex Zanardi, indagato il camionista coinvolto nell'incidente. Il bollettino medico: grave e intubato

Mentre Alex Zanardi lotta tra la vita e la morte, la procura di Siena ha aperto un fascicolo sull'incidente in cui è rimasto coinvolto ieri pomeriggio. Il sostituto procuratore Serena Menicucci, magistrato di turno, ha svolto un sopralluogo sul luogo del sinistro nel comune di Pienza. I carabinieri hanno acquisito almeno un video amatoriale che avrebbe ripreso il momento in cui l'handbike di Zanardi si è scontrato con il camion che proveniva dalla direzione opposta. I militari dell'Arma stanno eseguendo anche verifiche sulle modalità organizzative della manifestazione, la staffetta tricolore "Obiettivo tre", a cui partecipava il campione paralimpico.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l'incidente sulla statale 146, nel tratto in discesa: il camionista 44enne è indagato "per atto dovuto" nel fascicolo aperto per il reato di “lesioni gravi o gravissime da incidente stradale”. Sequestrato il camion coinvolto nell'incidente, che proveniva dalla corsia opposta, e l’handbike del campione azzurro. Il camionista è stato sottoposto all'alcoltest e ad altri esami per valutare la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue ma ad entrambi è risultato negativo. L'autista ha rilasciato dichiarazioni in maniera spontanea agli inquirenti e ha raccontato la sua versione dei fatti: il camionista ha raccontato che avrebbe provato a schivare Zanardi gettandosi sul lato della carreggiata ma l'impatto è stato inevitabile.

Intanto dopo la delicatissima operazione al cervello a cui Zanardi è stato sottoposto ieri dopo il trasporto in ospedale è arrivato il bollettino medico che riguarda la situazione dell'ex pilota di Formula Uno; "Il paziente, sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico nella serata del 19 giugno, e successivamente trasferito in terapia intensiva, ha parametri emodinamici e metabolici stabili. E' intubato e supportato da ventilazione artificiale mentre resta grave il quadro neurologico" ha fatto sapere la direzione sanitaria dell'ospedale di Siena.