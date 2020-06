Alex Zanardi, Italia col fiato sospeso: notte stabile ma è gravissimo

20 giugno 2020 a

Italia col fiato sospeso per Alex Zanardi dopo l'incidente in gara con la handbike. Sono stabili, ma ancora gravissime, le condizioni dell'ex pilota che ha trascorso la notte nel reparto di terapia intensiva del policlinico universitario Le Scotte di Siena, dove è stato ricoverato subito dopo l'intervento neurochirurgico e maxillo-facciale a cui è stato sottoposto ieri per le ferite e i traumi riportati nell'incidente avvenuto nei pressi di Pienza (Siena), lungo la strada provinciale 146, mentre il campione paralimpico bolognese stava partecipando, in handbike, alla staffetta Obiettivo tricolore, iniziativa dedicata alla ripartenza dell'Italia dopo l'emergenza per l'epidemia di coronavirus. Il prossimo bollettino medico dovrebbe essere diramato intorno alle 10.

Ancora da accertare le cause dell'incidente che ha coinvolto l'ex pilota di Formula 1: alla fine di una discesa, con la strada che curvava verso destra, la sua handbike avrebbe cambiato traiettoria, scivolando nella corsia opposta e finendo contro un camion. Sulla vicenda, la procura di Siena ha aperto un fascicolo d'inchiesta.