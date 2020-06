Zanardi operato al cervello, i medici: "Condizioni gravissime, intervento molto delicato"

19 giugno 2020 a

a

a

È ricoverato in condizioni gravissime al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena Alex Zanardi, rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena. Zanardi è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso ed è atterrato all’ospedale di Siena alle ore 18. È stato subito preso in cura dai professionisti del Pronto Soccorso, valutato in shock room e le sue condizioni, come spiega il bollettino medico, "sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è al momento sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia".

Un destino che sembra volersi accanire con il campione bolognese. Ma da quando, il 15 settembre del 2001, Zanardi rischiò la vita in un incidente sulla pista del Lausitzring, in Germania, che gli costò l’amputazione delle gambe, Zanardi ha sempre dimostrato di avere la tempra del lottatore. Non solo si è ripreso, ma ha trasformato il dramma in un inno alla vita e allo sport, cimentandosi in più discipline e conquistando ori alle Olimpiadi paralimpiche. Il 2 giugno Zanardi aveva condotto, su Rai 1, in occasione della Festa della Repubblica, ’Storie tricolori-Non mollare maì, un incitamento a tutta la nazione provata dall’emergenza Coronavirus. Adesso tutti tifano per lui.