Le immagini choc dell'incidente di Zanardi. La bici completamente distrutta

19 giugno 2020 a

a

a

Le prime immagini dell'incidente di Alex Zanardi pubblicate su Twitter. Si vede la bicicletta completamente distrutta usata da Zanardi, che stava gareggiando in una competizione di handbike in provincia di Siena. L'incidente è accaduto vicino a Pienza. Si vede la strada che in quel punto curva leggermente in pendenza, ed è lì che Zanardi si è scontrato contro un camion. L'atleta si trova ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia. Le condizioni di Zanardi sono molto gravi.