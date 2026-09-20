Una Spring fa primavera

DACIA

Massimiliano VItelli 20 settembre 2026 a

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Dacia lancia la nuova Spring, che con la versione precedente ha davvero poco a che fare. 100% elettrica, questa vettura è destinata a colpire il mercato che, seppur tra mille dubbi e difficoltà, sembra iniziare ad abbracciare la scelta delle motorizzazioni a batteria. La nuova Spring, prodotta in Europa (nello stabilimento di Novo Mesto, in Slovenia), punta a convincere i potenziali clienti del segmento A attraverso un design moderno e robusto, unito a prestazioni e tecnologie utili per le esigenze della vita moderna. Con la seconda generazione di Spring, Dacia si pone l’obiettivo di proseguire sui successi della precedente, che ha venduto oltre 210.000 unità in un mercato di più di quaranta Paesi. Come sottolineano dalla casa romena della famiglia Renault, la nuova Spring, che poggia sulla piattaforma RGEV small di Renault Group, è «Essential & Cool», la compagna ideale per la vita quotidiana.



L’impatto visivo della nuova Dacia Spring 100% elettrica è di quelli che lasciano il segno. Con 3,85 metri di lunghezza e 1,74metri di larghezza (retrovisori esclusi), La nuova Dacia Spring è sobri anche nei colori, che sono Agave, Grigio Scisto, Nero Etoilé e Bianco Ghiaccio. Da segnalare, la scelta dell’apertura a compasso dei vetri posteriori.

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Una volta a bordo, la semplicità resta. La plancia orizzontale, sulla quale spicca il touchscreen multimediale da 10,1”, accessibile sia al conducente sia al passeggero, favorisce la lettura delle informazioni. Nuova Dacia Spring si muove grazie ad un motore in grado di erogare 60 kW (80 cv) con una coppia di 175 Nm che gli consente di passare da 0 a 100 km/h in 12,1 secondi e di raggiungere una velocità di punta di 130 km/h.

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Secondo Dacia, la maggiorparte degli utenti ricaricherà la vettura una sola volta a settimana, questo grazie alla batteria LFP con una capacità utile di 27,5 kWh, che le garantisce un’autonomia fino a 250 km in ciclo misto WLTP. La dotazione di serie prevede un caricabatterie in corrente alternata da 6,6 kW che permette di ricaricare la vettura su presa domestica, passando dal 15 all’80% in 9 ore. Bastano invece 5 ore e 40 minuti per passare dal 15 all’80% se si utilizza una presa potenziata e solo 2 ore e 55 minuti su wallbox da 7 kW. L’opzione più veloce riguarda l’attacco per la ricarica in corrente continua da 50 kW, che permette di accedere alle stazioni di ricarica rapida per passare dal 15 all’80% in soli 28 minuti. Tutta la gamma di Nuova Dacia Spring è disponibile a meno di 20.000 euro, con Nuova Spring Expression che si può avere da 17.900 euro e Nuova Spring Journey acquistabile a partire da una spesa di 19.500 euro.