Oasis, la leggenda rock a Roma il 29 e 30 luglio

Carlo Antini Parole e musica come ascisse e ordinate Vai al blog

15 settembre 2026 a

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Tanto tuonò che piovve. Dopo indiscrezioni, anticipazioni, indizi social e droni nel cielo, i due fratelli più indisciplinati del rock l’hanno reso ufficiale: gli Oasis suoneranno allo stadio Olimpico di Roma il 29 e 30 luglio 2027. Diciotto anni dopo la loro ultima esibizione in Italia datata 2009. Special guest sul palco sarà Richard Ashcroft.

«Che la festa abbia inizio - annunciano Noel e Liam Gallagher - Dopo un periodo di riflessione, la “forza pop più dannosa della recente storia culturale britannica” si dichiara di nuovo pronta a tornare in azione e a risollevare gli animi del pubblico. Venite a constatare di persona questa ritrovata forma. Sarà uno spettacolo da non perdere», si legge nel post. «Gli Oasis hanno scelto l’Olimpico, un grande palcoscenico internazionale capace di portare Roma nel mondo e il mondo a Roma», esulta Diego Nepi Molineris, ad di Sport e Salute, società proprietaria dello Stadio Olimpico e del Parco del Foro Italico. Ora, però, inizia la battaglia più difficile: accaparrarsi un biglietto. «È necessario registrarsi entro il 17 settembre. Non è prevista una vendita generale. Si ricorda che anche gli iscritti alla mailing list devono effettuare la registrazione». Sono questa le indicazioni per i fan. Per garantire un accesso equo ai biglietti e limitare la rivendita non autorizzata, la band ha introdotto un sistema di registrazione obbligatoria già attivo su oasisinet.com. Chi verrà selezionato riceverà un codice univoco e non trasferibile che consentirà l’ingresso a una specifica finestra di vendita diversa per ogni città e programmata dal 25 al 27 settembre. Non ci sarà alcuna vendita generale né altre forme di prevendita pubblica. I biglietti avranno prezzi fissi compresi tra 92,29 e 276,86 euro commissioni incluse.

Da maggio a settembre «Oasis Live ’27» attraverserà Regno Unito, Europa, Stati Uniti e Irlanda. Partirà da Glasgow dove gli Oasis saranno al Celtic Park dal 21 al 29 maggio. Proseguirà a Manchester con una lunga residenza all’Etihad Stadium dal 4 al 26 giugno. A luglio attraverserà poi l’Europa con tappe a Monaco il 2 e 3 luglio, a Barcellona il 10 e 11 luglio, ad Amsterdam il 16 e 17 luglio, a Parigi il 23 e 24 luglio e allo stadio Olimpico di Roma il 29 e 30 luglio. Ad agosto approderà negli Stati Uniti con tre serate al Gillette Stadium di Boston dal 10 al 14 agosto e tre all’Allegiant Stadium di Las Vegas dal 20 al 24 agosto. Si chiuderà a settembre con due date allo Slane Castle di Dublino il 4 e 5 settembre e quattro serate a Knebworth (Regno Unito) dall’11 al 19 settembre. Il conto alla rovescia è già partito</CF>.

