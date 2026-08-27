CZ26 la «One-Off» che non ti aspetti

FERRARI

Simone Vitta 27 agosto 2026 a

a

a

Ferrari presenta la CZ26, nuova One-Off realizzata nell'ambito del programma Progetti Speciali. La vettura, progettata dal Ferrari Design Studio sotto la direzione di Flavio Manzoni e sviluppata per un cliente statunitense, rappresenta una visione estremamente personale del concetto di berlinetta supersportiva reinterpretato attraverso un linguaggio stilistico essenziale, tecnologico e proiettato verso il futuro.

La sostenibilità la nuova leva industriale



La vettura nasce dalle eccezionali qualità dinamiche e prestazionali della SF90 Stradale, della quale conserva l'impostazione tecnica e l'anima di supercar di gamma dalle elevatissime prestazioni. L'obiettivo del progetto era quello di creare un'automobile dal carattere immediatamente riconoscibile, capace di esprimere forza, precisione e purezza formale attraverso un design rigoroso e fortemente identitario.

Avenger non si ferma più



Il tema stilistico della Ferrari CZ26 è caratterizzato da uno sviluppo marcatamente orizzontale, con una silhouette a due volumi molto distintiva. La vettura appare stabile e saldamente ancorata alla strada grazie a una struttura basata su una massa centrale pura, assimilabile a una capsula e sostenuta dai quattro muscoli in corrispondenza dei passaruota. L'intera composizione si sviluppa a partire dalla maschera frontale, come se il corpo vettura fosse l'estrusione di un unico elemento che si conclude naturalmente in una coda tronca netta e scolpita, perfettamente inquadrata da una geometria che richiama il disegno dell'anteriore.

Il frontale è dominato da una maschera funzionale a tutta larghezza che integra gruppi ottici specifici, caratterizzati da moduli ultrasottili dall’effetto a scomparsa, prese aria per i freni, sensori ed elementi tecnici. La particolare sezione del volume, caratterizzata da un inedito bordo d'attacco verticale, conferisce alla vettura un'espressione decisa e assertiva.