Gladiatore al Circo Massimo, Harry Styles sceglie Roma

Carlo Antini Parole e musica come ascisse e ordinate Vai al blog

11 settembre 2026 a

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Harry Styles in concerto al Circo Massimo di Roma il 7 e l’8 agosto 2027. L’annuncio ufficiale è arrivato sui social della popstar e attore britannico, insieme alle altre date del suo tour mondiale «Together, Together 2027» che si aprirà il 2 aprile a Phoenix per concludersi il 28 agosto a Londra dopo aver fatto tappa a Dallas, Los Angeles, Toronto, Atlanta, Chicago, Berlino, Parigi, Madrid e Dublino.

L’amministrazione di Roma Capitale gongola come dimostrano le parole dell’assessore ai Grandi eventi: «Finalmente lo possiamo annunciare: Harry Styles a Roma. Saranno due serate uniche 7 e 8 agosto al Circo Massimo - conferma Onorato sui social in un video postato su Instagram che si è subito riempito di commenti entusiastici dei fan - È ufficiale. Harry Styles suonerà a Roma. Tor Vergata? No. Stadio Olimpico? No. Circo Massimo! Qui il 7 e l’8 agosto Harry Styles farà due concerti indimenticabili che entreranno nella storia della musica live. Migliaia di persone arriveranno da ogni parte del mondo e renderanno queste due serate uniche. Siamo felici che Harry Styles venga a Roma, città che lui ama e che saprà restituirgli il grande affetto, il grande amore che ci ha dimostrato ancora una volta», aggiunge l’assessore. Che poi promette: «Le sorprese per la prossima estate non sono ancora finite. Tenetevi forte». In attesa degli altri nomi in cartellone, intanto, Harry Styles amplierà il suo tour globale «Together, Together» con 25 nuove date in 12 location diverse. Ogni città del tour avrà uno special guest diverso. Per i due show romani (le uniche date previste in Italia) ci sarà la band indie rock statunitense LCD Soundsystem. I biglietti per le date romane, prodotte come il resto del tour da Live nation, saranno disponibili a partire dalla prevendita Amex, che partirà lunedì 14 settembre alle 9, mentre gli eventuali biglietti rimanenti saranno disponibili in vendita generale a partire da lunedì 14 settembre alle 16. Un altro tassello di una carriera iniziata quando Harry Edward Styles aveva soltanto 17 anni. Allora è esploso come fenomeno in tutto il mondo con gli One Direction. Quattro anni intensi in cui la boy band britannica ha conquistato classifiche e stadi di mezzo mondo. Harry Styles, però, voleva di più e ha approfittato di una pausa di riflessione per intraprendere il percorso da solista. In dieci anni quattro album e decine di singoli diventati tormentoni globali: «Sign of the times», «Lights up», «Adore you», «Watermelon sugar», «As it was». Fino all’ultimo album «Kiss all the time. Disco, occasionally» pubblicato a marzo. Fino a «Together, Together 2027». Fino a Roma.

