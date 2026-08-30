Wrangler estate a cielo aperto

JEEP

Simone Vitta 30 agosto 2026 a

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Il look è quello inconfondibile che ha fatto nel corso degli anni la fortuna del marchio Jeep del quale la Wrangler è da sempre punta di diamante: simbolo assoluto del fuoristrada diventato poi sempre esclusivo e confortevole. E così il marchio del Gruppo Stellantis ha voluto esagerare presentando questa versione «Limited EDition» davvero molto esculsiva: a partire dalla motorizzazione. La Jeep Wrangler MY24 nell'allestimento Sahara Limited Edition, monta infatti un due litri a benzina da 272 cv (200 kW) e cambio automatico a 8 rapporti. Come detto questa ultima «creatura» unisce il look iconico del fuoristrada a una dotazione più orientata al comfort e alla strada rispetto alla specialistica Rubicon.

Avenger non si ferma più



Il che non vuol dire che non si possono affrontare percorsi off road: anzi, il limite lì semmai è la capacità del pilota di sfruttare al meglio tutte le qualità fuoristradistiche di questa tuttofare dal look inimitabile. Perché la «Sahara» è davvero tanta roba eh... eppoi quel tetto che si apre (seppur parzialmente) fa davvero tutta la differenza del mondo.

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La sigla «Ice» nei listini o cataloghi indica solitamente la motorizzazione endotermica a combustione interna, il che vuol dire che stiamo parlando di un’auto a benzina che non scende a compromessi e non «apre», almeno in questa versione, alle ipotesi ibrida. Per quelle bisogna andare sulle più pacate ibride plug-in 4xe. Il risultato alla guida è un tiro sempre pieno fin da subito, ben diluito durante la progressione grazie al lavoro di un cambio impeccabile, e una sensazione di sicurezza costante nonostante l’altezza a terra. Il prezzo di questo «oggetto del desiderio» si attesta attorno ai settantamila euro.