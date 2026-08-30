La N°7 è l'erede di un mito

Massimiliano Vitelli 30 agosto 2026 a

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Con la nuova N°7, DS Automobiles inaugura una fase inedita della propria evoluzione. Il SUV di segmento D, erede della DS 7, adotta la nuova nomenclatura del marchio e si presenta con un progetto profondamente aggiornato, sviluppato per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più orientato verso l'elettrificazione senza rinunciare al comfort tipico delle ammiraglie francesi.

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Realizzata sulla piattaforma STLA Medium del Gruppo Stellantis, la nuova DS N°7 punta su design ricercato, aerodinamica evoluta, tecnologie di bordo di ultima generazione e una gamma di propulsori che comprende versioni mild hybrid, elettriche e, successivamente, anche plug-in hybrid.

Il frontale integra una firma luminosa completamente a LED, mentre la calandra introduce elementi attivi che regolano automaticamente il flusso d'aria in funzione delle esigenze di raffreddamento e per una migliore efficienza. Anche il posteriore adotta uno stile essenziale ma ricercato, con gruppi ottici sottili e spoiler integrato che enfatizzano il carattere dinamico della vettura

La nuova N°7 cresce raggiungendo i 4,66 metri (+7 cm), una larghezza di 1,90 metri e un'altezza di 1,63 metri. Grazie ai numerosi accorgimenti dedicati alla riduzione della resistenza all'avanzamento si raggiungere un coefficiente aerodinamico (Cx) di appena 0,26, tra i migliori della categoria.

La produzione avviene nello stabilimento italiano di Melfi, in Basilicata, dove vengono assemblati anche altri modelli strategici del gruppo. La gamma della nuova DS N°7 copre diverse esigenze di utilizzo. La versione d'accesso utilizza il noto tre cilindri turbo benzina da 1,2 litri abbinato al sistema Mild Hybrid da 48 Volt, per una potenza complessiva di 145 CV. Una soluzione pensata per chi percorre molti chilometri senza la necessità della ricarica esterna.

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La prima variante completamente elettrica sviluppa 230 CV ed è alimentata da una batteria da 74 kWh, sufficiente per percorrere fino a circa 540 km nel ciclo WLTP. Per chi cerca la massima autonomia (circa 740 km WLTP) è disponibile la versione Long Range, equipaggiata con accumulatore da 97 kWh e motore da 245 CV.

Al vertice della gamma si colloca la versione a trazione integrale permanente, capace di erogare 375 CV grazie alla presenza di due motori elettrici. Anche questa utilizza la batteria da 97 kWh e offre un'autonomia fino a circa 680 km. Le versioni elettriche supportano la ricarica in corrente continua fino a 160 kW. In condizioni ottimali è possibile passare dal 20% all'80% della batteria in circa 27 minuti, mentre bastano circa 10 minuti collegati a una colonnina ad alta potenza per recuperare fino a 200 km di autonomia.Tra le dotazioni debutta anche il sistema Plug & Charge, che automatizza riconoscimento del veicolo, autenticazione e pagamento durante la ricarica, eliminando la necessità di utilizzare applicazioni o tessere dedicate. Dal 2027 anche una versione Plug-in Hybrid dotata di motore benzina 1.6 quattro cilindri e potenza complessiva di 194 CV.

La commercializzazione della nuova DS N°7 è prevista nel corso del 2026 con la versione Hybrid 145 CV.

Il prezzo d'ingresso comunicato per il mercato italiano è di circa 42.400 euro.

