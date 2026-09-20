Mazda CX-6e, arte giapponese

Massimiliano VItelli 20 settembre 2026 a

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Arte in movimento. Con queste tre parole, decisamente ambiziose, Mazda definisce la CX-6e, un Suv decisamente diverso da ciò che ormai il mercato propone fino alla noia. Ciò che colpisce subito è che la CX-6e è un mix tra una sport utility e un crossover, prendendo il meglio da entrambe le tipologie. L’estetica è potente, identitaria e immediatamente riconoscibile anche grazie alla firma luminosa a base di elementi a Led. L’ala illuminata è bella e iconica, le maniglie sono a scomparsa e regalano alla fiancata un aspetto aerodinamico davvero interessante.

Striker prende un'altra strada

Lunga 485 cm, la Mazda CX-6e è imponente fuori e comodissima dentro. Una volta a bordo, impossibile non apprezzare lo spazio, davvero importante, che si ha a disposizione. Ma c’è di più. I rivestimenti morbidi sono un plus che dà la sensazione di comodità e bellezza. Al centro della plancia, domina la scena lo schermo da 26,5 pollici, che si estende orizzontalmente. Attraverso il monitor si comanda praticamente tutto e questo, per chi ama i tasti fisici, può essere un piccolo limite che comunque si supera facilmente una volta aver preso dimestichezza con le operazioni. Davvero comode le sedute con rivestimento in ecopelle, quelle anteriori hanno anche, di serie, la funzione riscaldamento/ventilazione.

La N°7 è l'erede di un mito



La Mazda CX-6e si presenta con un motore elettrico posteriore da 258 CV, una batteria al litio-ferro-fosfato da 74 kWh che accetta potenze fino a 200 kW alle colonnine in corrente continua. I dati forniti da Mazda dichiarano 24 minuti per passare dal 10 all’80%. Con il caricatore di bordo da 11 kW, invece, servono otto ore e trenta minuti per una ricarica completa. L’autonomia dichiarata è di 468 km. Durante il nostro test, tra le qualità che abbiamo apprezzato di più c’è l’insonorizzazione dell’abitacolo, veramente di livello. Ricca di dotazioni fin dalla versione d’ingresso denominata Takumi, la Mazda CX-6e è un’auto che conquista ed ha tutto per viaggiare comodi e sicuri.

Prezzi a partire da 46.750 euro.