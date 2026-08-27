Striker prende un'altra strada

DACIA

Massimiliano Vitelli 27 agosto 2026 a

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Dacia continua a stupire. In un mondo automotive sempre più votato al Suv, il marchio del gruppo Renault lancia la Striker, un mix tra uno Sport Utility Vehicle e una station wagon. Il risultato è strabiliante. La striker ha una muscolatura imponente abbinata ad una silhouette elegante. Lungo 462 cm (28 in più della Duster), questo crossover è perfetto per chi ama l’avventura.

L'altezza da terra è di ben 20 cm e questo le permette di affrontare con decisione anche percorsi lontano dall’asfalto. Per chi cerca un’auto per spassarsela nei weekend, il bagagliaio ampio diventa un must e anche in questo la Striker non tradisce, grazie a ben 600 litri di capacità. Interessante, il portellone motorizzato che si apre automaticamente avvininandosi con la chiave a meno di un metro di distanza dallo stesso e restando immobili per qualche secondo.

Il silenzio è un lusso svedese



Ad una prima analisi visiva, la Dacia Striker colpisce immediatamente per le dimensioni generose che regalano un impatto di maestosità abbinato all’eleganza del tetto spiovente e del lunotto decisamente inclinato. Una volta saliti a bordo, l’abitacolo risulta molto spazioso e confortevole. I sedili sono comodi e in cinque ci si sta senza sentirsi soffocare, come accade a volte quando si riempie la seconda fila. Il cruscotto digitale da 7” si può configurare a piacere, molto pratico e funzionale lo schermo multimediale da 10,1” che include gli ormai onnipresenti Android Auto e Apple CarPlay (collegabili on the air).

La sostenibilità la nuova leva industriale



Da sottolineare, infine, i tanti portaoggetti sparsi un po’ ovunque, piccole soluzioni intelligenti per tenere l’auto sempre in ordine. Costantemente attenta alla sicurezza, Dacia offre di serie sulla Striker la frenata automatica d’emergenza con rilevamento di veicoli, pedoni, ciclisti e moto, il riconoscimento della segnaletica stradale con avviso di eccesso di velocità, l’assistenza al parcheggio posteriore, il segnale di arresto d’emergenza, l’assistenza al mantenimento della corsia, il sistema avanzato di controllo dell’attenzione del conducente e la chiamata d’emergenza. La Dacia Striker è disponibile nella versione mild hybrid-G 140 (140 CV), bifuel benzina/gpl e ibrida 48 V, (sia con cambio manuale sia con cambio automatico). C’è poi la versione a trazione integrale, che prevede sull’asse anteriore un motore tre cilindri 1.2 mild-hybrid a 48 V da 103 kW (140 CV), con cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. Sull’asse posteriore, invece, troviamo un motore elettrico con potenza massima di 31 CV e una coppia di 87 Nm, con cambio automatico a due rapporti.

Prezzi a partire da meno di 25.000 euro.