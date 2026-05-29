Giulia Quadrifoglio e Luna Rossa show italiano

ALFA ROMEO

Simone Vitta 29 maggio 2026 a

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La squadra di ingegneri Alfa Romeo ha da poco terminato un’intensa sessione di test in pista a bordo della Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, la nuova serie limitata realizzata in soli dieci esemplari nel mondo, già tutti venduti. Luogo dell’evento non poteva che essere il tracciato Alfa Romeo nel Proving Ground di Balocco, l’iconica pista che dal 1962 ha accolto lo sviluppo e la preparazione delle vetture del Biscione più prestazionali e quelle impegnate nelle competizioni di F1, DTM e Super Turismo.



Non fa certo eccezione la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, che porta agli estremi quanto la Quadrifoglio di serie ha già saputo esprimere.

La prima uscita ufficiale proprio nella tre giorni di regate nelle acque davanti a Cagliari dove la carovana che porterà alla primma America’s Cup si è messa in movimento. Si è trattato dei primi match race tre le imbarcazioni che rappresenteranno le varie nazionalità in vista della sfida definita della Coppa America che andrà in scena a settembre del 2027 a Napoli: per la prima volta in Italia.

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Dopo la messa a punto della nuova vettura e la delibera virtuale basata sull’aerodinamica computazionale, dunque, la verifica sulla pista di Balocco ha permesso di trasformare i risultati di calcolo in sensazioni di guida, parte integrante del ciclo di sviluppo del DNA Alfa Romeo.

Sviluppata all’interno dell’universo BOTTEGAFUORISERIE, la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa ne incarna perfettamente la filosofia - creare oggetti unici, tecnologicamente avanzati e profondamente radicati nell’eccellenza italiana- ed è il primo prodotto concreto della partnership tra Alfa Romeo e Luna Rossa, che affronteranno insieme la sfida alla 38ª America’s Cup nell’iconico Golfo di Napoli iniziata proprio lo scorso weekend a Cagliari.

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Si tratta del modello Quadrifoglio più efficiente - a livello aerodinamico - di sempre, grazie al nuovo kit in carbonio a bassa resistenza - composto da appendici sul paraurti anteriore, una coppia di profili sul fondo scocca, minigonne dedicate e la spettacolare ala posteriore – che genera un carico fino a cinque volte superiore rispetto alla versione di serie, garantendo stabilità eccezionale a tutte le velocità. A 300 km/h raggiunge un picco di 140 kg di deportanza con elevatissimi valori di efficienza aerodinamica.

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Gli esterni sono impreziositi da una vernice cangiante, che si ispira al colore dell’imbarcazione AC75 Luna Rossa che ha partecipato alla 37ª America’s Cup di Barcellona nel 2024, mentre il contrasto bicolore – cofano, tetto e posteriore in nero abbinato al grigio – esalta le linee scolpite, conferendo un’eleganza sportiva senza precedenti. I loghi Alfa Romeo si vestono di rosso, simbolo di passione e spirito competitivo.

All’interno spiccano i sedili Sparco rivestiti con texture e grafiche ispirate ai Personal Flotation Device (PFD) utilizzati dall’equipaggio. La plancia è resa unica dal materiale originale proveniente dalle vele, un dettaglio che trasmette la sinergia con il mondo racing su acqua.

Insomma un prodotto che si pone al top della sua categoria, nato per gli appassionati del settore e che non lascia nulla di intentato in quanto a prestazioni e tecnologia.

