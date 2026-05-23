A Bologna il primo shoowroom Denza

PREMIUM BYD

Massimiliano VItelli 23 maggio 2026 a

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Tutte le storie hanno un inizio e quella di DENZA, il marchio premium di BYD in Italia, parte da Bologna. E qui che, in partnership con il Gruppo Barchetti, DENZA apre il primo showroom nel Belpaese, con l’ambizione di entrare nell’elité delle auto di lusso in pianta stabile. Focalizzato su veicoli a nuova energia (NEV), il brand compie un passo cruciale nella strategia di espansione europea nel segmento dell'elettrico. Il capoluogo emiliano è stato scelto anche per il debutto della prima stazione di ricarica ultrasolida FLASH Charging d'Italia, tassello iniziale di un network che conterà circa 3.200 installazioni dislocate in tutta la penisola. Lo showroom di Bologna è un mix di tecnologia ed esperienza premium. La nuova concessionaria sorge in via Agucchi 74/6 e si sviluppa su una superficie di 530 metri quadri.

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Concepito come hub di riferimento per il Centro-Nord Italia, lo spazio offre un'esperienza immersiva e consulenze su misura per far scoprire ai clienti la tecnologia DENZA. La nascita dello showroom si deve alla sinergia con il Gruppo BARCHETTI, guidato da Ivo e Andreas Barchetti, solida realtà automotive italiana attiva da oltre un secolo che oggi conta 16 marchi e più di 30 sedi sul territorio.

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Durante l’inaugurazione abbiamo potuto ammirare due modelli, la DENZA D9 Super Hybrid DM-i, un veicolo executive a 7 posti ideale per famiglie e viaggi d'affari che offre fino a 210 km di autonomia in modalità 100% elettrica e un'autonomia complessiva di 950 km, e la DENZA Z9GT: una shooting brake ad alte prestazioni, disponibile sia in versione puramente elettrica sia Super Hybrid DM-i. "Essere il primo dealer scelto da DENZA in Italia è un grande onore – ha dichiarato Andreas Barchetti -

DENZA interpreta il futuro dell’automotive premium con una visione rivoluzionaria. Questo accordo dona enorme prestigio al nostro Gruppo e conferma la nostra volontà di guidare l'evoluzione della mobilità con responsabilità e passione." All'evento inaugurale hanno preso parte anche Alfredo Altavilla (Special Advisor BYD Group per l’Europa), rappresentanti istituzionali e stakeholder del territorio.