La Glc scopre l'elettrico

MERCEDES

Tiziano Carmellini 23 maggio 2026 a

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La Glc scopre il mondo elettrico e lo fa alla sua maniera, senza compromessi, lasciando invariati la qualità, la cura dei dettagli e la sicurezza che hanno fatto la storia della Stella, ma presentandosi con tutt’altro aspetto. Il look dell’ultima nata in casa Mercedes è di quelli che ti lasciano a bocca aperta, un nanosecondo e capisci che hai di fronte qualcosa di completamente innovativo e che lascerà il segno. Da anni Glc è il modello di punta di Mercedes-Benz (che entro il 2027 presenterà 40 nuovi prodotti), costantemente in cima alle classifiche di vendita a livello globale, confermandosi tale anche nella prima metà del 2025.



L’abbiamo scoperta, nella nuova versione elettrica, sulle incontaminate colline toscano a due passi da Pistoia dove l’OasyHotel ha creato uno dei suoi ventidue punti «focali» italiani: luogo da non perdere (tasche permettendo).

Ed è stata un a vera e propria scoperta perché è una Glc a tutti gli effetti, pur essendo anche una cosa totalmente nuova: anche, se non soprattutto, dal punto vista estetico. Nata con tecnologia EQ sulla nuova piattaforma MB.EA, segna un punto di svolta nel segmento dei Suv di medie dimensioni per linguaggio e tecnologia a partire da un super cervello MB.OS guidato dall’intelligenza artificiale.

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Piacere di guida, comfort, spazio e prestazioni ne fanno un punto di riferimento per un segmento che si sta allargando in maniera esponenziale nel mercato dell’auto europeo.

Al momento del lancio sul mercato, sarà disponibile la motorizzazione top di gamma, la Glc 400 4MATIC da 360 kW con un'autonomia fino a 713 chilometri . Poi seguiranno altri quattro modelli.

All’interno dettagli spettacolari a partire dal maxi schermo panoramico da 39 pollici che attraversa tutta la plancia, fino al tetto Sky Control che crea un’atmosfera affascinante. Di notte una sorta di esperienza magica grazie alle 162 stelle che si illuminano creando un cielo assurdo.

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Con Glc elettrica scompare l’ansia da autonomia: navigazione intelligente e tempi di ricarica «flash» (303 chilometri in 10 minuti) fanno la differenza anche grazie a una delle reti di ricarica più grandi al mondo.

Prezzo di ingresso fissato a quota 78.550 euro che consete, incredibilmente, alla nuova Glc di stare abbondantemente sotto il listino della «sorella» endotermica (a parità di accessori e potenza).

