Ferrari accende la Luce elettrica

Tiziano Carmellini 25 maggio 2026 a

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E Luce fu! Eccola l’attesissima prima Ferrari elettrica che il mondo intero aspettava e che è stata appena presenta a nella Capitale all’ombra della Vela di Calatrava proprio dove nasce la Città dello Sport. Di Roma. E qui, tra incredulità, stupore e applausi sono stati i tolti i veli alla nuova creatura che lascerà il segno nella storia del cavallino ma non solo. Perché se Ferrari voleva “rompere” con il passato, o comunque dare una volta in vista della nuova tecnologia a impatto zero, con questo modello lo ha fatto eccome.

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Toglietevi dalla testa la classica vettura del Cavallino Rampante, sportivissima, tutta stretta e spigoli, due posti “risicati” e al massimo uno strapuntino. No, qui siamo di fronte a un’altra cosa, un bestione che supera i cinque metri, con quattro poltrone comodissime modello maxi-suv e un livello di spazio e comfort mai visti prima su una Ferrari.



Lo stile della vettura è totalmente innovativo con cx bassissimo solo 0,254, e una linea sinuosa continua che parte dal muso allungato e arriva fino alla coda tronca con zero interruzioni e zone che possano interferire sull’aerodinamica. Per lo stile di Luce Ferrari si è avvalsa della collaborazione di LoveFrom, società del progettista britannico Jonathan Ive che, fino al 2019, è stato capo del design di Apple.

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L'abitacolo punta su forme semplici, comandi fisici, display integrati e interazione ridotta all'essenziale, in controtendenza rispetto agli abitacoli dominati da grandi touchscreen.



Impressionanti i numeri della nuova proposta di Maranello: oltre 1.000 cavalli di potenza in boost mode, 0-100 km/h in 2,5 secondi, velocità massima di 310 km/h e autonomia superiore a 530 chilometri. La batteria ha capacità lorda di 122 kWh, architettura fino a 880 Volt e potenza massima di ricarica di 350 kW. Monta quattro motori elettrici, due per asse, con l'anteriore che sviluppa 210 kW e può essere disconnesso per aumentare l'efficienza, mentre il posteriore arriva addirittura a 620 kW. In modalità Performance Launch la coppia alle ruote raggiunge 8.000 Nm.

La Luce sarà prodotta a Maranello nell'e-building, il nuovo impianto inaugurato nel 2024 e pensato per gestire modelli termici, ibridi ed elettrici. Anche il prezzo è assolutamente esclusivo, a partire da 550 mila euro.