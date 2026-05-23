La Grande Panda scopre il Turbo 100

FIAT

Massimiliano Vitelli 23 maggio 2026 a

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La Fiat Grande Panda fa un salto nel passato per essere protagonista del futuro. Dopo essere entrata nel mercato con le versioni ibrida ed elettrica, ecco ora la benzina Turbo 100, perfetta per tutta la famiglia. Fedele al patto ideale con gli italiani di essere una fabbrica di automobili vicina alla gente, Fiat ascolta i possibili clienti e si presenta con una vettura che unisce dinamicità e innovazione a tradizione e semplicità. Il risultato è un’auto che non si può non amare. Dotata di cambio manuale, Fiat Grande Panda è la soluzione ideale per vivere la mobilità moderna in modo sereno e sostenibile. Il motore tre cilindri 1.2 turbo da 100 CV e 205 Nm di coppia si fa apprezzare per la fluidità, regalando una guida tranquilla, ma con il giusto brio quando serve.

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Nel test drive all’interno del centro di Milano, abbiamo avuto modo di apprezzare le sospensioni e lo Start&Stop, molto comodo ed efficiente per ciò che riguarda i consumi nelle continue soste tra file e semafori rossi. Lo 0-100 in 10.6 secondi è in linea con le aspettative e i consumi dichiarati recitano un range tra i 5,6 e i 5,7 litri per 100 chilometri. Fiat offre ai clienti la possibilità di scegliere il colore della Grande Panda tra Giallo Limone, Blu Lago, Azzurro Acqua, Rosso Passione, Bianco Gelato, Bronzo Luna e Nero Cinema. A richiesta, il bicolore con il tetto nero, ovviamente non per la versione già nera.

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Esteticamente si presenta con le barre al tetto, le frecce e i fari pixel led, lo skid plate anteriore e posteriore, i cerchi in lega da 17”, le calotte degli specchietti retrovisori e le maniglie delle portiere di colore nero. Nel primo quadrimestre 2026, Grande Panda (nelle versioni ibrida ed elettrica) ha registrato 16.900 immatricolazioni, conquistando il primo posto nel segmento B berlina e il terzo nella classifica assoluta italiana. Tre le versioni: Pop, Icon e La Prima con prezzi da 17.900 euro. In offerta, fino al termine di maggio, 14.950 con finanziamento Stellantis Financial Services e rottamazione di una vettura fino a Euro 4.