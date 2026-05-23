I 25 anni di Nissan More

IL TRAGUARDO

Simone Vitta 23 maggio 2026 a

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Nissan celebra il traguardo di 25.000 clienti che hanno aderito a Nissan More, il programma di garanzia dedicato a vetture Nissan con più di 3 anni o 100.000 km. Lanciato a ottobre 2024, il programma ha riscosso nel tempo un successo crescente determinato dalla sua semplicità, dai numerosi vantaggi offerti e dal fatto che è gratuito per il cliente. Infatti, Nissan More può essere attivato su tutte le vetture Nissan con meno di 10 anni o 200.000 km eseguendo un tagliando di manutenzione presso la rete Nissan e poi rinnovato fino al decimo anno di vita della vettura o fino al limite di 200.000 km di percorrenza (la condizione che si verifica per prima), continuando a eseguire i tagliandi presso la rete Nissan nel rispetto delle scadenze previste dal piano di manutenzione della vettura.

Lo stile scandinavo incontra la moda

Per vetture non in regola con il programma di manutenzione, l’attivazione di Nissan More è comunque possibile a patto che il mezzo superi positivamente un protocollo di verifiche tecniche da eseguirsi presso la rete di assistenza Nissan. Nissan More offre una copertura assicurativa* di un anno (o per il chilometraggio previsto dal piano di manutenzione) sui componenti più importanti e costosi del veicolo, ovvero:

Motore: tutte le parti interne lubrificate, guide e catena di distribuzione, testata, blocco motore e coperchio bilancieri.

Genesis lusso Made in Corea

Turbocompressore e compressore.

Cambio manuale: tutte le parti interne lubrificate, scatola del cambio.

Cambio automatico: tutte le parti interne lubrificate, scatola del cambio, convertitore di coppia.

Alberi di trasmissione e semiassi: 2 e 4 ruote motrici. Albero di trasmissione e componenti.

Trasmissione e differenziale: cambio/riduttore, differenziale, ripartitore di coppia e sistema di accoppiamento elettroidraulico, tutti i componenti lubrificati internamente.

Motore elettrico di trazione, inverter e PDM (modulo di distribuzione dell'energia per veicoli elettrici).

Nissan More rafforza la Promessa Nissan, il consolidato programma di servizi di assistenza con mille attenzioni e zero pensieri per il cliente che prevede:

Soluzioni di mobilità: l’opportunità di noleggiare, su prenotazione, un’auto di cortesia a tariffe vantaggiose per qualsiasi tipo di intervento, sia di riparazione che di manutenzione, anche al di fuori del periodo di garanzia. In alternativa, la possibilità di accedere a varie soluzioni di mobilità in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza.

Assistenza stradale gratuita: in caso di imprevisto, assistenza stradale gratuita disponibile 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, anche al di fuori del periodo di garanzia. Basta che la vettura sia sottoposta a manutenzione programmata presso la Rete Nissan, nel rispetto delle scadenze temporali o chilometriche.

Assistente personale: un incaricato Nissan ricorda ai clienti le scadenze di tagliandi e revisioni obbligatorie.

Manutenzione prepagata: la possibilità di acquistare pacchetti di 3, 4 o 5 tagliandi (Programma Experta), bloccando il prezzo della manutenzione programmata e risparmiare così su ricambi e manodopera.

Ricambi originali e tecnici specializzati: presso le officine Nissan, i clienti possono sempre contrare sulla qualità e l’affidabilità di ricambi e accessori originali, unitamente alla professionalità di tecnici altramente specializzati.