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I 25 anni di Nissan More

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Simone Vitta
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Nissan celebra il traguardo di 25.000 clienti che hanno aderito a Nissan More, il programma di garanzia dedicato a vetture Nissan con più di 3 anni o 100.000 km. Lanciato a ottobre 2024, il programma ha riscosso nel tempo un successo crescente determinato dalla sua semplicità, dai numerosi vantaggi offerti e dal fatto che è gratuito per il cliente. Infatti, Nissan More può essere attivato su tutte le vetture Nissan con meno di 10 anni o 200.000 km eseguendo un tagliando di manutenzione presso la rete Nissan e poi rinnovato fino al decimo anno di vita della vettura o fino al limite di 200.000 km di percorrenza (la condizione che si verifica per prima), continuando a eseguire i tagliandi presso la rete Nissan nel rispetto delle scadenze previste dal piano di manutenzione della vettura.

 

Per vetture non in regola con il programma di manutenzione, l’attivazione di Nissan More è comunque possibile a patto che il mezzo superi positivamente un protocollo di verifiche tecniche da eseguirsi presso la rete di assistenza Nissan. Nissan More offre una copertura assicurativa* di un anno (o per il chilometraggio previsto dal piano di manutenzione) sui componenti più importanti e costosi del veicolo, ovvero:

Motore: tutte le parti interne lubrificate, guide e catena di distribuzione, testata, blocco motore e coperchio bilancieri.

 

 

Turbocompressore e compressore.

Cambio manuale: tutte le parti interne lubrificate, scatola del cambio.

Cambio automatico: tutte le parti interne lubrificate, scatola del cambio, convertitore di coppia.

Alberi di trasmissione e semiassi: 2 e 4 ruote motrici. Albero di trasmissione e componenti.

Trasmissione e differenziale: cambio/riduttore, differenziale, ripartitore di coppia e sistema di accoppiamento elettroidraulico, tutti i componenti lubrificati internamente.

Motore elettrico di trazione, inverter e PDM (modulo di distribuzione dell'energia per veicoli elettrici).

Nissan More rafforza la Promessa Nissan, il consolidato programma di servizi di assistenza con mille attenzioni e zero pensieri per il cliente che prevede:

Soluzioni di mobilità: l’opportunità di noleggiare, su prenotazione, un’auto di cortesia a tariffe vantaggiose per qualsiasi tipo di intervento, sia di riparazione che di manutenzione, anche al di fuori del periodo di garanzia. In alternativa, la possibilità di accedere a varie soluzioni di mobilità in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza.

Assistenza stradale gratuita: in caso di imprevisto, assistenza stradale gratuita disponibile 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, anche al di fuori del periodo di garanzia. Basta che la vettura sia sottoposta a manutenzione programmata presso la Rete Nissan, nel rispetto delle scadenze temporali o chilometriche.

Assistente personale: un incaricato Nissan ricorda ai clienti le scadenze di tagliandi e revisioni obbligatorie.

Manutenzione prepagata: la possibilità di acquistare pacchetti di 3, 4 o 5 tagliandi (Programma Experta), bloccando il prezzo della manutenzione programmata e risparmiare così su ricambi e manodopera.

Ricambi originali e tecnici specializzati: presso le officine Nissan, i clienti possono sempre contrare sulla qualità e l’affidabilità di ricambi e accessori originali, unitamente alla professionalità di tecnici altramente specializzati.

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