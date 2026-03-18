L'auto d'epoca sfila nella Capitale

anatnara consorso roma

Rebecca Manganaro 18 marzo 2026 a

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Roma si prepara a diventare il palcoscenico di uno degli eventi più esclusivi dedicati all’automobile d’epoca. É stato infatti presentato ufficialmente l’Anantara Concorso Roma 2026, il nuovo concorso d’eleganza promosso da Anantara Hotels & Resorts e destinato a richiamare nella Capitale collezionisti e appassionati da tutto il mondo. L’evento inaugurale si terrà dal 16 al 19 aprile e celebrerà il lusso e il design automobilistico italiano, insieme all’eccellenza del Made in Italy nei settori della cucina, dell’artigianato e dell’ospitalità.

CX-6e la sfida elettrica del futuro

Organizzato con il supporto di partner internazionali e il patrocinio di Roma Capitale, il concorso porterà in città circa 70 auto tra le più rare e prestigiose, provenienti da collezioni private di livello internazionale. Protagonisti saranno i grandi marchi che hanno fatto la storia dell’automobilismo italiano, da Ferrari a Maserati, fino a Lamborghini, Alfa Romeo, Lancia e Pagani. Tra le vetture più attese spiccano tre iconiche Ferrari legate alla 24 Ore di Le Mans, simbolo dell’evoluzione tecnologica e del successo internazionale del marchio nel motorsport. Le auto saranno suddivise in 16 classi e valutate da una giuria internazionale guidata da Adolfo Orsi, tra i massimi conoscitori del settore, affiancato da esperti e dal giudice onorario Lorenzo Ramaciotti.

Volvo ES90 lusso elettrico svedese

Il programma prevede anche il suggestivo “Giro d’Anantara”, una parata tra le strade più iconiche con partenza da piazza della Repubblica, offrendo al pubblico uno spettacolo unico tra motori e patrimonio urbano. Le vetture saranno poi esposte nel fine settimana tra Casina Valadier e piazza Bucarest, nel cuore di Villa Borghese, permettendo a cittadini e visitatori di ammirare da vicino autentici capolavori di design. L’iniziativa punta a diventare un appuntamento annuale di rilievo internazionale, rafforzando il ruolo di Roma come capitale del lifestyle e dell’eccellenza. Accanto all’aspetto spettacolare, emerge anche un impegno concreto verso il sociale, con progetti realizzati insieme alle ACLI per il recupero delle eccedenze alimentari e il sostegno alle fasce più fragili. Un approccio che unisce lusso e responsabilità, contribuendo a creare valore per il territorio e per la comunità locale. Con l’Anantara Concorso Roma, la Capitale aggiunge così un nuovo tassello al proprio calendario internazionale, coniugando tradizione, innovazione e solidarietà in un unico grande evento capace di raccontare al mondo il meglio dell’Italia.