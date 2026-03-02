CX-6e la sfida elettrica del futuro

mazda

Simone Vitta 02 marzo 2026 a

a

a

Non poteva non essere il MAXXI di Roma il luogo ideale per presentare alla stampa la nuova Mazda CX-6e. In questa location esclusiva, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, le linee di Zaha Hadid, incontrano il linguaggio stilistico Kodo e la filosofia costruttiva della casa giapponese.

Piccola inesauribile Micra



Le linee incredibilmente fluide e dinamiche della Nuova Mazda CX-6e dialogano con le geometrie avveniristiche del museo, in un incontro tra design automobilistico e architettura contemporanea che esprime armonia, tecnologia e cura artigianale del dettaglio.



La Nuova Mazda CX-6e incarna l’estetica giapponese attraverso un design pulito, una cura meticolosa dei dettagli e un abitacolo studiato per trasmettere armonia e comfort. Mazda amplia così la propria strategia di elettrificazione introducendo un Suv che interpreta i valori distintivi della Casa: l’uomo al centro, piacere di guida (Joy of Driving) e qualità costruttiva.

Sotto al confano batte un propulsore elettrico, alimentato da una batteria da 78 kWh, sviluppa 190 kW (258 CV) e 290 Nm di coppia, assicurando una risposta pronta e lineare grazie alla trazione posteriore, elemento identitario del piacere di guida Mazda.

Evoluzione SH ecco lo scooter best seller



L’autonomia, fino a 484 km nel ciclo WLTP, e la ricarica rapida in corrente continua a 195kW garantiscono serenità sia nelle lunghe percorrenze sia negli spostamenti quotidiani. Pazzesco l’abitacolo, con grande cura dei dettagli e un display centrale da 26 pollici, comandi vocali e sistemi avanzati di assistenza alla guida per un ambiente tecnologico ma intuitivo, dove comfort, sicurezza e coinvolgimento si fondono in un’esperienza di mobilità elettrica evoluta.

Prezzi di ingresso 46.750 allestimento Takumi. Accanto all’acquisto tradizionale, la nuova CX-6e è disponibile con Mazda Rent2, la formula di noleggio a lungo termine «tutto incluso>.