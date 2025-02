X-Trail mild-hybrid: ancora più abbordabile

Giovanni Massini 25 febbraio 2025 a

Il segmento di mercato dei Suv, in Italia, oggi conta circa il 50% del mercato, tanta roba e la Nissan, storicamente, è una delle protagoniste più affermate, con una delle gamme più complete. Ricordiamo, che ad aprire le porte a questo genere di auto, è stata proprio la Nissan Qashqai, nel 2007. La Nissan detiene il primato, non solo per varietà di misure, ma anche per motorizzazioni. Su Qashqai e X-Trail, infatti, sta spopolando l’e-power, sistema che utilizza l’elettrico per la trazione ed il termico come generatore di corrente, una sorta di “Extended range”.

Praticamente vai sempre in elettrico, ma senza l’ansia da prestazione da ricarica. Artefice del miracolo, un termico molto particolare, un vero gioiellino e sarebbe stato un vero peccato sfruttarlo solo in quel modo, quindi, oggi arriva anche una versione mild-hybrid sulla X-Trail. Una motorizzazione più tradizionale e meno costosa. Dunque, parliamo di un 1.5 cmc, 3 cilindri a compressione variabile, in grado di autogestirsi tra 8:1 e 14:1. In sostanza, quando serve, il motore varia il rapporto di compressione, per ottimizzare prestazioni e consumi. Il tutto, da brava ibrida, è supportato da uno starter rinforzato, che grazie ad una bella batteria agli ioni di litio, interviene alleviando il compito del termico (soprattutto su percorsi urbani).

La potenza erogata è di 163 Cv, con 300 Nm di coppia massima, la trazione è solo anteriore ed il cambio è di tipo Cvt, a controllo elettronico. Ricordiamo, che l’X-Trail mild-hybrid è disponibile anche in versione 7 posti e mantiene una lunghezza di 4,680 mm. Saliamo in auto e notiamo subito i paddles al volante: ma come, il cambio è un Cvt, a che serviranno. Effettivamente, si tratta di un Cvt, ma grazie ad un software che lo blocca a determinati regimi di giri, sembra quasi un automatico tradizionale, soprattutto se si guida proprio con i paddles al volante. Insomma, sparisce quel fastidioso salire di giri, caratteristico di tutti i cambi a trascinamento continuo. A bordo, tanta, tanta elettronica, c’è anche la telecamera, che ti fa vedere sotto le ruote anteriori, una vera mano santa, per i parcheggi a battuta sul marciapiede.

Che dire, non siamo a bordo di un’auto da pista, ma sotto il cofano c’è quanto basta, per divertirsi e mantenere consumi, nell’ordine dei 15 km/litro ed in città è anche meglio. Chiudiamo con una vera chicca commerciale: l’offerta dei 10 anni di garanzia, che si rinnova di anno in anno, solo con un tagliando e che, oltre a coprire l’auto per motore, cambio, trasmissione e varie, offre anche la courtesy car ed il traino gratuito. Quindi, senza bisogno di stipulare un contratto apposito, con un tagliando l’anno, ovviamente da eseguire presso un centro Nissan, la garanzia si estende automaticamente, a tutto vantaggio della gestione ed anche del valore dell’usato. Le versioni, per questa mild-hybrid, sono tre: Acenta, N-Connecta e Tekna, tutte disponibili con i 7 posti ed i prezzi partono dai 38.800 euro.