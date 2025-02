Benvenuta piccola Inster

Arianna Di Pasquale 14 febbraio 2025 a

Debutta ufficialmente in Italia Inster, il nuovo city-SUV Hyundai. Ultracompatta, design distintivo e spazi interni ampi e versatili nonostante le dimensioni contenute. Con una lunghezza di 3,83 metri (larga 1,61 e alta 1,61 fino alle barre longitudinali sul tetto), offre un’abitabilità sorprendente per il segmento, oltre a un bagagliaio versatile che la rende perfetta anche per gli spostamenti extraurbani.

Il design unisce estetica e funzionalità, le sue forme sono arrotondate mentre le proporzioni esprimono grandi doti urbane e di praticità. La parte anteriore presenta elementi distintivi come gli indicatori di direzione a LED con grafica a pixel (tipica delle Hyundai di categoria superiore, come la gamma Ioniq). Il paraurti inferiore, con piastre protettive a contrasto, esprime agilità e robustezza, strizzando l’occhio al mondo dei SUV, mentre il passo lungo è promessa di grande abitabilità ed accoglienza. Infine i cerchi in lega da 17” ispirati ai pixel rafforzano l’estetica moderna e dinamica dell’auto.

L'interno garantisce comfort a tutti i passeggeri grazie a un passo di ben 2.580 mm, superiore a tutte le concorrenti pur più lunghe di lei. I sedili posteriori scorrevoli e regolabili in inclinazione permettono di modulare lo spazio in base alle esigenze e anche i sedili anteriori sono completamente abbattibili in avanti. Il bagagliaio offre una capacità di base di 280 litri, espandibile fino a 351 litri facendo scorrere i sedili posteriori in avanti e raggiungendo invece i 1.059 litri abbattendo tutti i sedili. La vettura ha inoltre un sistema di infotainment avanzato, con un display LCD da 10,25 pollici che rende intuitiva la gestione delle funzioni e consente la personalizzazione dell’esperienza di guida.

Inster offre un’autonomia ai vertici della categoria, garantendo fino a 370 km con una singola carica grazie alla batteria da 49 kWh abbinata ai cerchi da 15 pollici. La ricarica è pratica e veloce: collegata a una stazione di ricarica rapida in corrente continua DC da ≥120 kW, può passare dal 10 all’80% in 30 minuti, mentre il caricatore di bordo da 11 kW presente di serie consente di sfruttare al meglio le colonnine con corrente alternata AC, minimizzando l’attesa.

Duplice la scelta che offre la casa sudcoreana: la entry level con batteria da 42 kWh è proposta, in allestimento XTech, a 24.900 euro, mentre la variante da 49 kWh costa 26.650 euro in allestimento XTech e 28.650 euro nel più ricco XClass. Scegliendo il finanziamento Hyundai Plus, è possibile mettersi al volante di Inster a partire da € 149 al mese; in aggiunta, i clienti possono scegliere tra un voucher Charge myHyundai equivalente a circa 5.000 km di ricariche o la Hyundai easyWallbox, per semplificare ancor più la ricarica a casa.