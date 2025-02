Peugeot e-5008 extralarge elettrica

Giovanni Massini 14 febbraio 2025 a

La Peugeot ha cucito questo 5008, praticamente su misura, per la classica famiglia numerosa, o per chi necessita di spazio, per attività all’aria aperta. Parliamo di un bel mezzo di 4,79 metri, con 7 osti a disposizione (di serie) ed un bagagliaio con una capienza imbarazzante: 916 litri con la terza panchetta abbattuta e quindi 5 posti, con la terza panchetta su, si scende a 348 litri, ma abbattendo tutto si arriva a 2.232, per una lunghezza pianale di ben due metri; tutti sedili singoli, quindi abbattibili a piacimento e la seconda fila può anche scorrere di 15 cm; sotto la terza fila c’è anche un vano di stivaggio aggiuntivo da 80 litri e sulla “GT” c’è anche il portellone elettrico.

“Questo nuovo 5008 – ha detto Valentino Munno, capo del brand Peugeot in Italia – nasce per assicurare piacere di guida e ci aspettiamo che mantenga un posizionamento leader, nel settore dei Suv a 7 posti”. Stessa piattaforma del 3008, la “Stella Medium”, nata per l’elettrico, ma che non disdegna l’elettrificato, come in questo caso, ma iniziamo proprio dal BEV, che comprende 2 versioni a 2 ruote motrici ed una integrale: si parte con la 213 Cv, che ha 345 Nm di coppia, alimentata da una batteria (ioni di litio) da 73 kWh, per 502 km di autonomia (ciclo combinato Wltp); dopo l’estate dovrebbe arrivare la motorizzazione da 230 Cv e 345 Nm di coppia, in versione long-range, con una potentissima batteria da 97 kWh, capace di un’autonomia da 668 km; più avanti, completerà la gamma l’integrale, con un secondo motore sull’asse posteriore, 320 Cv totali, ma con la batteria più piccola, per 500 km di autonomia. L’auto può caricare in continua, fino a 160 kWh, nel qual caso: si stoccano un centinaio di km in 10 minuti e si può fare il classico 20/80% in una mezz’ora. In alternata, al momento, si arriva a 11 kWh, ma presto sarà disponibile il caricatore da 22. In gamma ci sono anche due elettrificate: una ibrida da 136 Cv, con cambio DSC6 ed una plug-in da 195 Cv, capace di 82 km in elettrico.

Noi abbiamo provato la 213 elettrica, in giro per Milano. Gli interni sono davvero ben fatti, con quello sportivissimo cockpit Peugeot, caratterizzato da volantino piccolo e sportivo ed uno schermo enorme, da 21 pollici, che ingloba il driver display, quello touch per navigazione ed altro. Sulla “GT” (gli allestimenti sono solo due: Allure e GT) c’è anche un simpaticissimo schermino rettangolare, che riporta 10 “Toggles”, 5 per volta a scorrimento, delle scorciatoie personalizzabili per internet. Che dire, l’auto è davvero ben fatta, il motore è pronto, non brutale, ma assolutamente centrato per lo scopo e non parliamo dell’assetto, questo davvero notevole. L’auto si muove con un’agilità insospettabile.

Noi abbiamo percorso un centinaio di km e ce ne restavano quasi 300. I prezzi delle elettriche partono dai 47.300 euro; dai 41.700 per la ibrida e da 47.950 per la plug-in. La garanzia è di ben 8 anni o 160.00 km, anche sulle componenti elettroniche. km, anche sulle componenti elettroniche.