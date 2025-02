Spring la scintilla per la città

Simone Vitta 23 febbraio 2025 a

Piccola, accessibile e con costi alla portata di tutti in grado di far entrare l’auto elettrica in ogni famiglia. E’ questo l’obiettivo della Spring, city EV del marchio Dacia, che non a caso è la “cittadina” elettrica più venduta in Italia. Pensata come alternativa alle costose “elettriche” che faticano a far breccia nel mercato anche a causa delle normative europee non esattamente chiare, si evolve all’insegna dei soliti canoni vincenti del marchio: praticità, costo contenuto e facilità di utilizzo.

La capacità di Dacia è stata quella di trovarsi al posto giusto nel momento giusto, con questa piccola proposta in grado di elettrificare una famiglia con meno di diciottomila euro: il prezzo di ingresso è fissato a 17.900 euro (versione da 45 cv).

La piccola Spring si conferma così simbolo della mobilità accessibile e sostenibile, continuando la propria traiettoria di successo commerciale. Questo restyling poi ha reso il modello ancora più snello nel design, diventato più dinamico e moderno, grazie al nuovo emblema e alla firma luminosa a LED. La combinazione tra un peso molto ridotto (meno di mille chili) e misure esterne particolarmente contenute, fanno sì che la piccola Dacia riesca a dare ottimi risultati in fatto di autonomia con un consumo al di sotto dei 13,5 kWh/100Km nel ciclo misto (versione da 65 CV).

Nella sua continua evoluzione Spring mantiene poi e caratteristiche che ne fanno la compagna ideale per gli spostamenti in città e non solo, grazie a un motore disponibile anche nella versione da 65 CV di potenza e un’autonomia fino a 230 Km nel ciclo misto. Questa motorizzazione è ancor più versatile in quanto è proposta a partire dal primo allestimento Expression, oltre che nella versione Extreme.

Anche il livello di tecnologia all’interno dell’abitacolo contribuisce alla praticità di Spring nell’uso quotidiano, grazie al Sistema Media Nav Live. Di serie nell’allestimento Extreme (e in opzione su Expression), prevede un grande touchscreen centrale da 10” che comprende navigazione connessa per 8 anni, con info traffico in tempo reale e mappe dell’Europa sempre aggiornate. Consente, inoltre, di gestire in modalità wireless le funzionalità Apple CarPlay e Android Auto. Il sistema Media Nav Live è anche dotato di due porte USB.

Alla guida la piccola Spring è divertente, facile e intuitiva come testimonia il passaggio 0 - 100 km/h in meno di 14 secondi. E’ disponibile in due versioni, Expression e Extreme, e due diverse motorizzazioni da 45 CV e 65CV con prezzo di listino a partire da 17.900 euro chiavi in mano nella versione Expression da 45CV.