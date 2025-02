BeBeep un anno di successo dell'usato

Simone Vitta 14 febbraio 2025 a

BeBeep, il brand dell’usato nato dall'esperienza di Autotorino, il principale dealer italiano, chiude il suo primo anno di attività con 20.700 auto usate vendute a privati. Nel 2024 BeBeep ha visto le preferenze concentrarsi sui veicoli diesel (8.450 vetture vendute, 42% del totale), seguiti da quelli a benzina (5.773, 28,7%), e al terzo posto le ibride (4.778, 23,75%). Confermando un’incidenza similare al mercato del ‘nuovo’, fuori dal podio, al quarto posto, ecco l’elettrico con il 4,31% (868), a cui seguono le GPL (1,02%). Guardando alle regioni del perimetro presidiato da Autotorino, il Lazio si distingue per l’attenzione verso le motorizzazioni elettrificate: si registrano i maggiori volumi di full-electric usate e, pur confermando il diesel quale motorizzazione preferita, le ibride salgono al secondo posto tra le scelte dei clienti.

Oltre la metà dei clienti BeBeep (55%) arriva nelle filiali avendo deciso a priori di voler comprare un’auto usata. Tuttavia, solo il 20% ha già le idee chiare sul tipo di modello che vuole comprare, e per tutti l’online si conferma il primo canale di informazione utilizzato per orientare l’acquisto. Come emerge da una survey realizzata da Autotorino/BeBeep su un campione di 1.000 persone, tra i 25 e i 65 anni, equamente suddivise a livello geografico, i primi driver di scelta sono il prezzo più basso rispetto al nuovo (71%) e la garanzia sul veicolo (68%). Ed è proprio quest’ultima, alla fine, il vero ago della bilancia per la scelta finale d’acquisto: gli italiani, infatti, cercano e chiedono certezze e sicurezza.

BeBeep per rispondere a queste esigenze si impegna ogni giorno a innalzare la qualità dell’esperienza d’acquisto attraverso servizi dedicati per i suoi clienti con formule che lo distinguono sin dai suoi esordi: ‘Soddisfatto e Garantito’ (estensione di garanzia fino a quattro anni, scelta da circa il 70% degli acquirenti di auto usate), ‘Soddisfatto o Rimborsato’ (a cui ha fatto ricorso l’1% dei clienti, ottenendo la possibilità di restituire l’auto acquistata entro 15 giorni o 1.500 km dalla data di consegna, ricevendo il rimborso totale e la possibilità di scegliere un altro veicolo in caso di insoddisfazione), e ‘All Inclusive’, apprezzato dall’80% dei clienti BeBeep, che nel 2024 hanno associato in media 2,5 servizi aggiuntivi per auto.

Inoltre, Bebeep ha da dato vita al sigillo “CHECK-UP PRO” che assicura ai futuri proprietari veicoli sottoposti a controlli puntuali, effettuati con l’utilizzo delle migliori tecnologie di diagnostica e tutta l’esperienza e formazione della squadra dei tecnici di Autotorino. Si tratta di 100 verifiche interne ed esterne, un vero e proprio esame del veicolo, per garantire massima qualità e sicurezza alla guida e trasparenza verso i clienti.

I risultati positivi di BeBeep si basano anche su 3.000 veicoli disponibili ogni giorno sia fisicamente negli showroom che online sul sito di Autotorino: dagli spaziosi SUV scelti dal 36,6% degli acquirenti, alle confortevoli berline, privilegiate dal 33% dei clienti; dai dinamici crossover preferiti dall’11,4%, alle versatili familiari comprate dal 5,8% dei consumatori, mentre le monovolumi pesano per il 4,8%. A chiudere la classifica delle quattro ruote le cabriolet, scelte dall’1,5% degli utenti, e le coupé comprate dall’1,2% degli acquirenti. Nel 2024, inoltre, BeBeep ha potuto soddisfare la passione dei motociclisti e chi cerca praticità negli spostamenti urbani, con l’usato a due ruote che ha rappresentato il 3,3% degli acquisti.

“La caratteristica della nostra offerta non risiede solo nella dimensione e nella varietà del parco auto usate disponibile, ma soprattutto nell’attenzione dedicata ai nostri clienti, che ci porta ad una costante creazione di processi e servizi che aggiungono qualità all’esperienza d’acquisto e di mobilità. – commenta Mattia Vanini, Vicepresidente Autotorino – Per questo, alle formule ‘made in Autotorino’, abbiamo aggiunto Check-Up Pro, il nostro ultimo sigillo di trasparenza: un protocollo di esami diagnostici e della verifica del chilometraggio reale di ogni veicolo, quest’ultima realizzata con tecnologia TEXA, il cui esito viene consegnato ad ogni cliente”.

Un aspetto estremamente sensibile quando si parla di una auto usata è proprio la sua effettiva percorrenza. Per questo BeBeep e Autotorino hanno voluto stringere una partnership con TEXA, azienda multinazionale leader mondiale nella progettazione e industrializzazione di strumenti diagnostici per l’automotive, al fine di avvalersi di sofisticate strumentazioni tecnologiche per analisi specifiche sulle vetture.