La mC3 Aircross cambia tutto

Citroen lancia la nuova C3 Aircross, un modello completamente nuovo che si candida a conquistare un posto di primo piano nell’affollato segmento dei SUV compatti. L’ultima auto rivoluzionata dalla casa francese è ora elegante, funzionale e stilosa: un mix davvero interessante che catturerà certamente l’attenzione dei potenziali clienti. C3 Aircross è lunga 4,39 metri e il suo design esterno le dona un carattere più grintoso rispetto alla versione precedente. "Dall'inizio del progetto, volevamo rafforzare la posizione di C3 Aircross nel mondo dei SUV spiega Boris Reinmoller, responsabile del progetto di design di C3 Aircross - abbiamo optato per un design robusto e assertivo, con uno stile che aggiunge muscoli e forza.

Con oltre 20 cm di altezza da terra, una posizione di guida rialzata e sottili giochi di luce nel design, la nuova C3 Aircross fa un passo avanti e diventa un vero SUV". Ad un’analisi della carrozzeria, colpiscono le fasce anteriori, che presentano clip di colore verticali che i clienti possono cambiare a piacimento. Il design del frontale incorpora il nuovo logo svelato sulla concept car Oli nel 2021 e recentemente adottato da ë-C3 e C3. Il lungo finestrino posteriore – senza deflettore – fornisce molta luce a bordo, e la fascia posteriore presenta una clip di colore personalizzabile che richiama quella sul paraurti. Alla guida, una delle cose migliori riguarda le nuove sospensioni Citroen Advanced Comfort con doppi smorzatori idraulici progressivi. Le abbiamo testate sui dossi delle strade intorno a Barcellona e ne abbiamo apprezzato l’ottima risposta alle sollecitazioni. La nuova C3 Aircross presenta per la prima volta il concetto C-Zen-Lounge con Head-Up Display, un volante di dimensioni ridotte e i nuovi sedili Citroen Advanced Comfort. "La nuova Citroen C3 Aircross è stata studiata per essere compatibile con sette persone a bordo – dichiara Thierry Blanchard, responsabile del progetto di C3 Aircross - e quando si progetta una silhouette spaziosa abbastanza per sette persone, inevitabilmente si porta la versione a 5 posti al top della categoria in termini di spazio nella fila 2 e volume del bagagliaio".

C3 Aircross è basata sulla piattaforma Smart Car, progettata per ospitare veicoli con motori a combustione interna, ibridi ed elettrici. La nuova C3 Aircross presenta un nuovo gruppo propulsore, con la sua versione Hybrid 136 equipaggiata con un cambio automatico e-DCT. L'ibrido a 48V utilizza il motore 1.2 PureTech di nuova generazione. Con una cilindrata di 1.199 cm3, questo motore a 3 cilindri sviluppa 100 kW/136 CV. Il motore a ciclo Miller è combinato con una trasmissione automatica a doppia frizione elettrificata e-CDT, che incorpora un motore elettrico da 21 kW/28 CV alimentato da una batteria al litio da 48 V situata sotto il pavimento. Il gruppo propulsore è facile da usare, non richiede ricarica e consente una guida 100% elettrica per quasi il 50% dell'uso urbano. Accanto a questo, Citroen offre C3 Aircross con un motore a benzina turbo da 75 kW/100 CV a 3 cilindri accoppiato a una trasmissione manuale a sei marce che rispetta gli standard Euro7. Sulla versione elettrica, la ricarica AC standard dal 20% all'80% della batteria richiede circa 4 ore e 10 minuti utilizzando 7 kW di potenza, mentre con la ricarica rapida con caricabatterie DC da 100 kW servono solo 26 minuti. Disponibile in versione da 5 e 7 posti, la nuova C3 Aircross viene proposta in tre declinazioni: You, Plus e Max (sei colori per la carrozzeria, due toni diversi per il tetto). Prezzi a partire da 19.090 euro. Con l’occasione, Citroen ha presentato anche le nuove C4 e la C4X. Entrambi i modelli hanno subito un restyling con un frontale rinnovato e un inedito quadro strumenti da 7”. Molto comodi, i nuovi sedili Citroen Advanced Comfort.