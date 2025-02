Attacco al B-SUV con Atto 2

Fabrizio Cicciarelli 10 febbraio 2025 a

a

a

Byd irrompe nel segmento dei B-SUV con Atto 2, la risposta del marchio cinese nel competitivo settore delle compatte da città. La casa di Shenzhen propone la vettura come la soluzione «più intelligente» della sua categoria, forte di argomenti di sicuro impatto. Per prima una dotazione di serie di gamma superiore, abbinata a un prezzo di lancio di 27.900 €. Interessante anche la formula dell’offerta Bridge, che offre la possibilità di guidare la vettura per 12 mesi in attesa della versione ‘long range’, in uscita a fine anno.

LA GUIDA - I 463 km nel ciclo urbano rappresentano comunque un’autonomia a prova di ansia da ricarica, per una vettura pensata proprio per la città. Le dimensioni compatte di Atto 2 (4.310 mm di lunghezza, 1.830 mm di larghezza e 1.675 mm di altezza) la rendono agile, grazie anche a un raggio di sterzata da 5,25 metri e agli aiuti in manovra di sensori e telecamere, senza rinunciare allo spazio interno sia nell’abitacolo che nel bagagliaio. Ovviamente silenziosa, la Atto 2 ha un’erogazione regolare dei suoi 130 kW di potenza e 290 Nm di coppia, con uno spunto brioso (0-100 in 7,9 secondi, velocità massima 160 km/h) e uno sterzo piacevole e preciso. Quattro le modalità di guida, Eco, Normale, Sport e Neve, con anche due differenti intensità nella frenata rigenerativa. La batteria da 45,1 kWh con costruzione Cell-to-Body è integrata nel telaio del veicolo (il coperchio superiore funge da pavimento dell’abitacolo) a beneficio della stabilità della vettura e del confort di marcia, così come dell’assorbimento di buche e asperità dell’asfalto.

Otto modelli per i neopatentati

LA GAMMA - La dotazione di serie è uno dei punti forti di Atto 2, che già nella versione di accesso Active offre sedili elettrici anteriori e rivestimenti in pelle vegana, cerchi in lega da 17 pollici, fari a LED, luci posteriori e diurne, tetto panoramico con tendina elettrica, accesso NFC anche tramite smartphone o dispositivo indossabile, sensori di parcheggio posteriori e telecamera, infotainment con touchscreen rotabile da 10,1 pollici. Interessante funzionalità Vehicle-to-Load, che trasforma la vettura in un generatore elettrico per apparecchi esterni, così come la pompa di calore di serie che aiuta a massimizzare l'efficienza e l'autonomia in condizioni estreme, in particolare in climi freddi.

Nella versione Boost il touchscreen si allarga a 12,8 pollici e si aggiungono anche il riscaldamento per i sedili anteriori e il volante, l'illuminazione d'ambiente nella cabina, specchietti laterali pieghevoli elettricamente, sensori di parcheggio anteriori e una telecamera a 360 gradi, un pad di ricarica wireless da 15W per smartphone e un sistema audio aggiornato con otto altoparlanti.

La C3 Aircross cambia tutto

I PREZZI - Byd Atto 2 è disponibile in 4 colorazioni (il grigio Climbing Grey di serie, oppure le opzioni verde Hiking Green, bianco Skiing White e nero Cosmos Black) con cui è già disponibile in concessionaria, al prezzo lancio di 27.900 € per la Active e 29.900 € per la Boost, promozione con finanziamento CA Auto Bank valida fino a tutto il mese di marzo a fronte di un listino da 29.900 € per la Active e 31.900 € per la Boost. Nell’attesa della versione Comfort (la “long range” che porta il ciclo combinato da 312 a 420 km e il tempo di ricarica 10-80% in DC da 37 a 25 minuti) Byd offre una formula con ‘doppio acquisto’ chiamata offerta Bridge: Atto 2 ‘short’ a 449 € al mese (anticipo 6940 €) per 12 mesi prima di passare alla versione a lungo raggio per 36 mesi, senza anticipo e con rata da 548 € al mese.