L'ibrido del Toro piace al mondo

Il 2024 è stato un anno straordinario per Automobili Lamborghini, non solo per i risultati commerciali senza precedenti raggiunti dal marchio, con 10.687 vetture consegnate, ma anche per i prestigiosi riconoscimenti internazionali ottenuti dai suoi tre nuovi modelli lanciati da marzo 2023: Revuelto, Urus SE e Temerario. In ciascuno dei tre maggiori mercati globali, America, Europa e Asia, i modelli Lamborghini sono stati premiati per le loro prestazioni, il design e l’esperienza di guida unica, guadagnandosi un posto d’onore nelle classifiche stilate dai più autorevoli magazine ed organizzazioni internazionali. La Lamborghini Revuelto, primo modello della gamma High Performance Electrified Vehicle della Casa, equipaggiato con motore V12, è stata celebrata come “Auto dell’anno” da sei media ed organizzazioni internazionali, ottenendo inoltre due premi per le sue caratteristiche tecniche e di design.

Negli Stati Uniti, il magazine Road & Track le ha attribuito il titolo di “Performance car of the year 2025” premiando le sue caratteristiche tecniche, le prestazioni eccezionali e l’esperienza di guida senza pari. Inoltre, la Revuelto, ha ottenuto il titolo di “Best supercar” di Robb Report; è stata nominata “Sports car of the year” da Esquire, e ha vinto il premio “Cool car cup” assegnato da Motor1.com. La Revuelto si è distinta anche per il suo design iconico, aggiudicandosi il “2024 Good Design® Award” nella categoria Transportation, riconoscimento assegnato dal The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design. In Asia, la Revuelto ha ricevuto tre importanti riconoscimenti: in India è stata nominata “Supercar of the year” durante i Motoring World Awards 2025; a Singapore è stata nominata “Super luxury hybrid coupé of 2024” da OneShift.com ed è stata inserita nella prestigiosa lista “The year in cars – 2024” di The Edge.

La Lamborghini Urus continua ad essere il punto di riferimento della categoria Super SUV. Presentata dinamicamente lo scorso anno nella sua versione ibrida, denominata SE, ha conquistato il titolo di “Best car 2024”, nella categoria SUV di lusso, assegnato dal magazine tedesco Auto Motor und Sport. Si è inoltre aggiudicata il primo posto nella categoria riservata alle vetture importate durante gli Sport Auto Award 2024, organizzati dalla rivista tedesca Sport Auto; il media svizzero Auto Illustrierte l’ha eletta vincitrice nella categoria “Le marche e i modelli di auto più popolari del 2024”; ed infine, grazie ai suoi interni e alla strumentazione completamente rinnovata, ha ricevuto il premio “Dashboard of the year” durante gli Automobile Awards 2024, tenutisi a Parigi.

La Lamborghini Temerario, presentata in anteprima mondiale nel 2024 a The Quail, A Motorsports Gathering a Pebble Beach, fin dalla premiere ha generato aspettative pari alle previsioni del Brand. Nonostante il modello non sia ancora stato lanciato ufficialmente sul mercato, ha ricevuto il premio “The cars we can’t wait to drive in 2025” durante i Top Gear Awards ed è stata inclusa nella lista “Cars we’re most looking forward to drive in 2025” dal magazine statunitense CarBuzz. Inoltre, la Temerario ha ricevuto il premio come “Best hybrid sports car” in Qatar, durante gli Arab Car of the Year 2024 organizzati dal media Maqina Magazine.

Con questi successi, la nuova gamma Lamborghini si conferma ancora una volta come sinonimo di eccellenza, innovazione e performance senza compromessi. Consumi e valori delle emissioni di Revuelto: Consumo carburante combinato: 11,86 l/100km; Consumo energia combinato: 10,1 kWh/100 Km; Emissioni CO2 combinate: 276 g/km; Classe efficienza emissioni CO2 combinate: G; Consumo carburante combinato con batteria scarica: 17,8 l/100km; Classi di efficienza emissioni CO2 combinate e classi di efficienza emissioni CO2 con batteria scarica: G; WLTP.

Consumi e valori delle emissioni di Urus SE: Consumo carburante combinato: 2,08 l/100km; Consumo energia combinato: 39,5 kWh/100 Km; Emissioni CO2 combinate: 51,25 g/km; Classe efficienza emissioni CO2 combinate: B; Consumo carburante combinato con batteria scarica: 12,9 l/100km; Classe di efficienza di CO2 con batteria scarica: G; WLTP. Vettura non ancora in commercio e pertanto non è soggetta alla direttiva 1999/94/CE. I dati su consumo di carburante ed emissioni sono in fase di omologazione.