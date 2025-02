Ecco le nuove XC90 e EX90

Massimiliano Vitelli 09 febbraio 2025 a

Due facce della stessa medaglia. Con una presentazione alla stampa nazionale Volvo Italia lancia la XC90, ammiraglia SUV a 5 o 7 posti in versione ibrida e plug-in (giunta alla terza generazione), e la EX90 offerta solo nella configurazione 7 posti, la sua sorella 100% elettrica. Le due auto sono comunque molto diverse tra loro, lo abbiamo visto provandole nel test-drive che ci ha condotti da Bologna a Cervia e ritorno.

Nella prima tratta abbiamo guidato la XC90, una vettura che si presenta con un design rinnovato, ma fedele alle prerogative minimaliste del marchio svedese. Gli interni sono eleganti e realizzati con materiali riciclati, lo schermo centrale dell'infotainment da cui si controllano tutte le principali funzioni dell'auto è ampio – misura 11,2 pollici - e ben posizionato. La XC90, che eredita un patrimonio di oltre un milione di esemplari venduti con le generazioni precedenti, misura 4,95 metri ed ha un frontale ridisegnato con fari più sottili che mantengono comunque l’ormai celebre luce a “Martello di Thor”.

Configurabile a cinque o sette posti, l’ammiraglia della casa svedese ha nella sua versione top di gamma, la CX90 T8 plug-in ha un motore termico abbinato ad un motore elettrico con cambio a otto rapporti e trazione integrale. La propulsione totale arriva così a 455 CV che regalano il tempo di 5,4 secondi nel 0 a 100 km/h. La batteria, da 19 kWh, ha un’autonomia di circa 70 chilometri e si ricarica in frenata. Nella tratta da Cervia a Bologna, invece, abbiamo guidato la EX90, che si distingue subito dalla sorella per il frontale più aerodinamico e, soluzione davvero interessante, per i fari che si aprono come fossero “le palpebre” della vettura. Grazie alle telecamere integrate e al sistema Lidar, la EX90 è il primo modello Volvo capace di leggere e valutare l’ambiente circostante in un raggio di 250 metri (più di due volte la lunghezza di un campo da calcio). Questo, oltre ad essere utilissimo qualora il conducente abbia un malore e la vettura debba prendere il comando della situazione in autonomia per fermarsi senza pericoli, serve anche a garantire la sicurezza a bordo durante la marcia regolare, attivando in anticipo gli Adas quando le condizioni lo rendano necessario. La EX90 è offerta da Volvo con motore singolo o doppio con due livelli di potenza. La versione top di gamma è la Twin Motor Performance con trazione integrale che ha una batteria da 111 kW con un’autonomia dichiarata dalla casa pari a 600 chilometri e consumi di circa 21kW ogni 100 Km. Buoni i tempi di ricarica: per passare dal 10% all’80%, infatti, con la ricarica rapida servono appena 30 minuti.

Sia la XC90 sia la EX90 hanno, come optional, l’impianto audio Bower&Wilkins con casse integrate nei poggiatesta. Simpatiche, le scritte “since 1959” sugli agganci metallici delle cinture di sicurezza, messe a testimoniare l’anno in cui Volvo introdusse quello che sarebbe diventato il primo e basilare sistema di protezione di conducenti e passeggeri. Entrambi i modelli sono offerti in tre versioni: Core, Plus e Ultra. I prezzi. La XC90 parte da 81.200 euro per la versione Mild Hybrid e da 93.400 per la versione Plug-in Hybrid. La EX90, invece, si può mettere in garage sborsando 85.250 euro per la base della Single Motor o 91.150 euro per quella Twin Motor. Come sottolineato da Volvo, i prezzi della XC90 e della EX90 sono abbastanza vicini, una scelta mirata per lasciare ai potenziali clienti la scelta di puntare ad una delle due soluzioni senza badare troppo alla differenza nel portafoglio.