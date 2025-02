Otto modelli per i neopatentati

Simone Vitta 04 febbraio 2025 a

Con l’introduzione del nuovo Codice della strada, che eleva il rapporto peso potenza ammesso per i neopatentati da 55 a 75 kW per tonnellata e ad un limite massimo di potenza di 105 kW, si aprono nuove opportunità nella gamma della Stella. L’offerta di prodotti accessibili per chi si mette per la prima volta alla guida si estende, infatti, a ben sei modelli a combustione interna e due full electric. La scelta più tradizionale include Classe A, Classe B, GLA, GLB, CLA e CLA Shooting Brake, tutte disponibili con due motorizzazioni, Diesel e benzina mild-hybrid, rispettivamente da 85 e 100 CV. Per chi, invece, volesse fare il proprio debutto al volante con la tecnologia del futuro, sono disponibili le motorizzazioni 250+ di EQA ed EQB.

La gamma più giovane della Stella apre le porte ai neopatentati: Classe A, Classe B, GLA, GLB, CLA e CLA Shooting Brake equipaggiate con le due varianti 180 benzina e 180 Diesel, rispettivamente da 85 e 100 CV, rientrano tutte nei parametri che ne consentono l’utilizzo a chi per la prima si mette al volante di un’automobile. Un’opportunità che si estende anche ai due modelli d’ingresso della famiglia full electric della Stella: la EQA 250+ e la EQB 250+.



L’offerta di motorizzazioni tradizionali si distingue per efficienza e dinamismo grazie anche ai recenti aggiornamenti che hanno ibridizzato l’intera gamma di motori benzina, oggi dotati di un sistema elettrico ausiliario di bordo a 48 volt che supporta con 10 kW di potenza in più la fase di avvio. Inoltre, durante la frenata, l'RSG recupera e carica la batteria da 48 volt. L'energia così generata può essere utilizzata durante i processi di accelerazione per supportare il motore a combustione. Il 180 d rappresenta un’altra eccellenza in termini di efficienza, con consumi che arrivano fino a 20 km/l e una percorrenza con il pieno che può superare gli 800 km, a seconda del modello.

Per quanto riguarda l’offerta full electric per i neopatentati, sono disponibili due dei modelli di maggior successo nella gamma 100% elettrica della Stella: EQA ed EQB che, nelle motorizzazioni 250+, grazie alla batteria da 70,5 kWh, consentono un’autonomia che supera i 500 km WLTP.



“Al di là dei parametri legati a peso e potenza, che consentono oggi ai neopatentati la possibilità di guidare un’ampia scelta dei nostri modelli d’ingresso, è importante garantire ad un giovane, che per la prima volta si mette al volante di un’auto, i più avanzati sistemi di sicurezza attiva e passiva. Tutte le nostre auto, senza distinzione di segmento, beneficiano, di serie, di un completo pacchetto di assistenza alla guida, che rappresenta un forte contributo nell’accrescere la sicurezza, soprattutto di chi è meno esperto.”

Paola Ardillo, Responsabile Product Management di Mercedes-Benz Italia



Tutti i modelli, un portfolio che spazia dalle hatchback alle Shooting Brake, passando per SUV, berline coupé e Sport Tourer, offrono ben sette diversi allestimenti per accontentare caratteri ed esigenze differenti. Classe A, Classe B, GLA, GLB, CLA, CLA Shooting Brake, EQA ed EQB sono disponibili nelle concessionarie della Stella, nel Mercedes-Benz Store online e anche nella vetrina dell’usato certificato e garantito, firmato Mercedes-Benz Certified.