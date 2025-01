La Panda diventa Grande

Massimiliano VItelli 30 gennaio 2025 a

Quarantacinque anni di Panda. Fiat fa “All in” presentando l’ultima versione della macchina che ha accompagnato l’Italia nell’ultimo mezzo secolo. Ecco la Grande Panda, ibrida ed elettrica, che non teme i concorrenti, siano quelli storici o i nuovi marchi cinesi. Nata dalla maestria di Giugiaro, la Panda, il cui nome non si deve al pur simpatico animale, ma alla divinità romana Empanda, protettrice di strade e viaggiatori, è certamente una vettura che ha tracciato un solco nella storia dell’automotive italiano e non solo.

Dal 1980, di chilometri d’asfalto sotto le ruote ne sono passati tanti, ma l’entusiasmo è sempre quello. Realizzata su una piattaforma globale multi-energia. La Grande Panda (questo il nome ufficiale) è stata progettata nel Centro Stile Fiat di Torino ed è proposta sia nella versione ibrida con un motore turbo da 1.2 litri a 3 cilindri, 100 CV, batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio automatico eDCT “easy drive”, sia nella versione elettrica con batteria da 44 kWh, autonomia combinata WLTP di 320 km e motore elettrico da 83 kW (113 CV).

Presentata alla stampa italiana e internazionale al Lingotto di Torino, la nuova Panda è lunga un centimetro meno di quattro metri ed ha un design immediatamente riconoscibile. Per chi ha qualche anno in più è facile scoprire delle linee che si rifanno al modello di Giugiaro, ma la modernità è ovunque. Ad esempio nei led PXL, una serie di elementi simili a pixel che si estendono dal centro della griglia superiore ai fari, evocando i videogiochi degli anni '80. Grande Panda è poi la prima auto sul mercato a includere un cavo di ricarica integrato e retrattile. Una novità interessante arriva dall’utilizzo di componenti in alluminio e plastica ricavati da cartoni per bevande che vengono riciclati e miscelati per realizzare una parte degli interni. Ogni auto contiene il materiale riciclato di 140 cartoni.

E per la plancia della versione La Prima, ecco il bambù tanto caro ai panda, grazie al “BAMBOX Bamboo Fiber Tex”, un tessuto innovativo e sostenibile. “Vogliamo intercettare il trend globale del mercato che chiede i B-Suv – dice Olivier Francois, responsabile del brand Fiat e global Cmo di Stellantis – Fiat è un marchio con tanta storia, siamo qui da 125 anni per restarci”. La Grande Panda, che verrà prodotta in Serbia, debutta nella versione ibrida offerta in tre allestimenti: Pop, Icon e La Prima a partire da 16.950 euro insieme alla versione elettrica in due allestimenti: la top di gamma Grande Panda “La Prima” e la Grande Panda RED con un’offerta di lancio a 22.950 euro in caso di rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. La Grande Panda, sia ibrida che elettrica, arriverà nelle concessionarie italiane a partire da marzo 2025.