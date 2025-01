Dacia al top anche grazie a Duster

31 gennaio 2025 a

Quello appena concluso è stato un anno incredibile per il marchio Dacia che ha fatto registrare il miglior anno di vendite in Italia dal 2006, con 99.371 veicoli venduti (+13,1%) e una quota di mercato del 5,65%. È non solo, perché per il secondo anno consecutivo Dacia è leader nel mercato retail e il brand preferito dai clienti privati. Il 2024 si conclude con risultati straordinari per Dacia, che registra il record di vendite assoluto dal lancio del brand in Italia nel 2006.

Per il secondo anno consecutivo, il marchio si conferma leader nel mercato retail, conquistando il quarto posto nelle vendite di autovetture. Dacia si conferma ancora una volta il brand preferito nel mercato a privati, con una crescita del 13,6% rispetto all’anno precedente e una quota di mercato a due cifre che segna un altro record grazie al 10,1% con il quale ha chiuso il 2024. Se consideriamo il mercato includendo tutti i canali di vendita, il brand ha totalizzato 99.371 veicoli venduti, e una quota di mercato del 5,65%. Il successo di Dacia è il risultato di una strategia vincente basata sul posizionamento "Value for Money", che continua a rispondere alle esigenze dei clienti, offrendo soluzioni concrete e accessibili senza compromessi su comfort, tecnologia, versatilità, qualità e affidabilità.

E quello appena concluso è stato anche un anno straordinario per la terza generazione di Duster che si è aggiudicato più di 25 premi in Europa nel 2024. Questi riconoscimenti, ottenuti in vari Paesi e da diverse giurie di esperti, premiano il design, le prestazioni e l’accessibilità che rendono Duster un SUV unico sul mercato nonché il SUV con il miglior rapporto qualità/prezzo della categoria. A Duster è stato, in particolare, assegnato il premio europeo ‘Best Buy Car of Europe ‘’ dalla giuria AutoBest, che riconosce il miglior veicolo in termini di rapporto qualità/prezzo, prestazioni, progettazione, innovazione e capacità di soddisfare le esigenze dei consumatori europei.