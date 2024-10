Captur, l'ibrido di tutto rispetto

Simone Vitta 20 ottobre 2024 a

Un successo che si rinnova dal suo lancio nel 2013e da allora di strada ne ha fatta eccome avendo grande riscontro tra gli appassionati del genere e chiudendo il 2023 come uno dei best seller, auto che in quell’anno era al terzo posto nel segmento B-SUV.





La piattaforma non cambia, così come le dimensioni, ma l’estetica e la propulsione sono state ritoccate eccome. Così come l'infotainment con il nuovo OpenR Link e nuova la piattaforma Android Automotive 12: grande fluidità tipica dei sistemi di ultima generazione e uno schermo da 10,4”.

Abbiamo provato la versione Full Hybrid E-Tech da 145 cv che combina l'elettrico con un quattro cilindri da 1.6 litri. E anche in questa versione la Captur rimane fedele a se stessa, un’auto facile da usare, in grado di dribblare al meglio il traffico cittadina, mantenendo un livello di comfort di assoluto livello. Riesce a gestire bene le asperità della strada e trova un compromesso tra assorbimento e rigidità. Bene il propulsore da 145 cv che sa il fatto suo e si disimpegna bene anche nelle piacevoli gite fuoriporta grazie ai 250 Nm di coppia combinata: meglio se si mette il selettore in Sport.



In città è l'elettrico a gestire la maggior parte delle situazioni e, anche quando serve un aiutino per generare energia, il termico non diventa mai troppo fastidioso e rimanendo sempre all’interno di un range di consumo accettabile: la casa dichiara 4,6 litri per 100 chilometri. La dotazione di serie per le versioni Evolution prevede clima manuale, proiettori a LED, cerchi in lega da 17", sensori di parcheggio posteriori, ADAS obbligatori e infotainment con schermo da 10,4". La strumentazione è da 7". Sulle versioni Techno si aggiungono, per la Evolution, i cerchi da 18", il climatizzatore che diventa automatico, il supporto per la ricarica wireless degli smartphone compatibili con lo standard Qi e il riconoscimento automatico dei segnali stradali.

Infine i prezzi. La versione 145 Full Hybrid. Captur Techno E-Tech è l'allestimento d'ingresso (per avere la Evolution bisogna andare su altri motori) e costa poco oltre i 30mila euro.