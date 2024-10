Silence S04 la sfida elettrica in città

bebeep, usato, mercedes, autotorino, auto

Piccola compatta, al di sotto dei due metri e trenta, in grado di dribblare il traffico cittadino. E’ la nuova proposta Silence S04 elettrica, disponibile da subito in tutto o quasi i concessionari Nissan, che promette grandi cose grazie ai suoi numeri: misure “small”, fino a 179 chilometri di autonomia e un raggio di sterzata di soli tre metri e mezzo. Inoltre tra i quattro allestimenti (due con batteria singola e due con batteria doppia), c’è anche la versione per i possessori di patente A1 e quella per chi ha più di sedici anni.

Ma non fatevi ingannare, perché è tutt’altro che un automobilina da ragazzini, e molto probabilmente proprio tra gli adulti che hanno bisogno di grande mobilità all’interno delle città, avrà un ottimo riscontro. Inoltre ha il vantaggio di poter estrarre la batteria che, grazie a rotelle, si può spostare tipo un trolley per poterla ricaricare anche comodamente in casa con la classica “presa” domestica. Ha un motore da 5,6 kW o da 6 kW, in presenza di una coppia di batterie il motore è da 14 kW.

Capace di ospitate comodamente due persone, ha una ricca dotazione di serie. Impianto di aria condizionata, vetri elettrici, caricatore per smartphone ma anche un impianto audio potente, cinture di sicurezza e freno di stazionamento elettronico, sono presenti nella configurazione standard. Da record, viste le dimensioni ultra-compatte della carrozzeria, la capacità di carico della Silence S04, fino a 247 litri.

Eppoi c’è la connettività: tramite l’app My Silence, tantissimi i servizi digitali consentono un facile e veloce accesso alla vettura e una perfetta gestione delle chiamate e degli itinerari di viaggio. Visto il pubblico a cui si rivolge, immancabile la possibilità di creare da remoto una propria playlist musicale. Tramite l’app è possibile così effettuare una serie di operazioni tra cui l’accesso alla vettura senza chiavi, la localizzazione del mezzo, il monitoraggio autonomia e stato di carico da remoto e la condivisione dell’accesso alla vettura con altri utenti, tramite la sola chiave digitale.

Infine i prezzi della Silence S04 che partono da 8.530 euro per la versione L6e con una batteria, comprensivi di incentivo statale di 4.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo Euro 0, 1, 2, 3.