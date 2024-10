Classe G e la tradizione diventa elettrica

Simone Vitta 14 ottobre 2024 a

Il debutto della Classe G full electric segna un nuovo, importante capitolo nella storia di una vera e propria icona del mondo offroad. Stronger than time: esattamente come la Città Eterna, la Classe G guarda al futuro rimanendo custodendo gelosamente l’eredità del proprio passato. Oggi, si fa ambasciatrice dell’impegno della Casa di Stoccarda verso un futuro a zero emissioni e presenta la sua prima versione 100% elettrica.

Oggi Classe G conta migliaia di appassionati in tutto il mondo e da alcune settimane ha riunito questa grande passione nella prima community ufficiale italiana dedicata a questo modello: GOT, G Owner Tribe, una nuova porta d’ingresso, dedicata a tutti i possessori di Classe G per condividere e vivere insieme esperienze uniche, in grado di generare un orgoglioso senso di appartenenza. Sabato 12 ottobre, dalle ore 10.00 alle 19.00, nello spazio espositivo de La Lanterna dedicato alla nuova Classe G elettrica, sarà presente anche un corner del GOT, con la possibilità di effettuare l’iscrizione al club.

Con la nuova Mercedes-Benz G 580 con tecnologia EQ, Mercedes-Benz presenta la prima variante completamente elettrica della sua icona off-road, che simboleggia la fusione di tradizione e progresso come nessun altro. Rimane, infatti, fedele al carattere del modello, conservando la sua inconfondibile silhouette e tutti gli elementi iconici che da 45 anni la caratterizzano.

Come le varianti endotermiche, la carrozzeria è costruita su un telaio portante, modificato e rinforzato per integrare l'unità elettrica. È stata mantenuta anche la combinazione di sospensioni anteriori indipendenti a doppio braccio e di un assale posteriore rigido di nuova concezione. La batteria agli ioni di litio ad alto voltaggio integrata nel telaio portante garantisce un baricentro basso. Con una sua capacità utile di 116 kWh, fornisce energia sufficiente per un'autonomia fino a 473 chilometri WLTP.