Con il 4x4 Duster non si ferma più

C’era poco da aggiungere a un’auto che ha già fatto registrare numeri di vendite record. Ma ora, la nuova Dacia Duster è diventata anche integrale con la nuova versione 4x4. Abbiamo provato la benzina con cambio manuale, spinta da un bel quattro cilindri 1.2 TCe, versione MIld Hybrid a 48 volt, al quale è abbinato il motore elettrico da 16 cavalli che viene alimentato da una batteria da 0.8 kWh che è stato collegato all’unità principale grazie all’ausilio di una cinghia. Il risultato sono oltre 130 cavalli, ben distribuiti sulle quattro ruote grazie al cambio manuale a sei rapporti semplice e facile da usare.

E proprio per rendere l’auto particolarmente versatile e facile per tutti gli impieghi su strada, sono addirittura cinque le modalità di guida impostali tramite il selettore posto sul tunnel centrale. Scelte che vanno ad agire su distribuzione della coppia tra asse anteriore e posteriore, servoassistenza, assistenze elettroniche (controllo della trazione e anche della stabilità) e risposta del motore. Insomma un modo semplice per trasformare l’esperienza di guida in qualcosa di piacevole. Con il selettore in Auto la trasmissione distribuisce automaticamente la potenza tra l'asse anteriore e quello posteriore: chiaramente in base alle condizioni del terreni e all'aderenza. Nelle posizioni Neve e Fango si interviene sul controllo della trazione e la stabilità nel primo caso e, nel secondo invece, consentirà un leggero slittamento in fase di accelerazione: per far si che ripulendo il battistrada aumenti la trazione. In modalità Off-road la distribuzione della potenza tra i due assi viene bloccata per garantire il classico “tiro” delle 4x4. Infine Eco, la modalità più usata in città con la quale si viaggia a due sole ruote motrici pe contenere i consumi.

Resta quella voglia di fuoristrada per la quale questa versione di Duster è stata irrobustita a livello del telaio proprio per affrontare al meglio le asperità del terreno. E’ leggermente più alta, cambia il paraurti così da migliorare l’angolo di attacco e monta un asse posteriore a bracci multipli. In attesa dell’arrivo della versione motorizzata diesel, questo modello a benzina 4x4 della Dacia Duster è già ordinabile a un prezzo di 25.900 euro.