BeBeep la sfida dell'usato

bebeep, usato, mercedes, autotorino, auto

Simone Vitta 15 ottobre 2024 a

a

a

Il mercato delle auto usate è in continua espansione e recenti ricerche dimostrano che il trend rimarrà positivo anche nel lungo periodo. Tra gli italiani, secondo gli ultimi dati ACI, cresce la preferenza verso le auto di seconda mano, con un +8,6% a livello nazionale durante i primi nove mesi del 2024, e un più +6,4% a Roma e in Lazio, rispetto allo stesso periodo del 2023. Nella Capitale i dati sono ancora più significativi nel mese di settembre, quando l’usato ha segnato +7,2% rispetto a settembre 2023 (privato e commerciale).

Un’attenzione rilevante, quella degli italiani per le auto usate, dimostrata anche dai numeri assoluti: a settembre, a livello nazionale, ogni 100 vetture nuove acquistate, ne sono state comprate oltre il doppio (228) usate. Il dato si conferma anche se raffrontato ai primi nove mesi dell’anno, con un rapporto di 100 a 192.

Una Spider da museo

Se quattro anni fa, quando i tempi d’attesa per il nuovo erano elevati, l’usato ha iniziato ad imporsi come soluzione alternativa, oggi è diventato per molti una vera e propria ricerca dell’affare: infatti, l’acquisto di un’auto è un momento importante nell’economia di una famiglia ed è per questo che in molti si rivolgono al mercato di seconda mano, dove si possono trovare veicoli in ottimo stato a miglior prezzo.

La ‘BeBeep Parade’ (12- 19 ottobre) organizzata da Autotorino nelle sue 5 filiali romane (esclusa quella di via del Caravaggio – attiva unicamente come service d’assistenza) si inserisce proprio in questo contesto: 1.000 auto usate, suddivise tra i cinque showroom, subito disponibili alla visione per tutta la settimana - per un totale di 4.000 vetture disponibili on e offline - con vantaggi promozionali sull’acquisto, e formule a tutela della tranquillità del cliente, tutte ‘Made in Autotorino’. Come Soddisfatto e Rimborsato, o come le soluzioni All Inclusive specifiche per l’usato, tra le quali si possono adottare le estensioni di garanzia a chilometri illimitati di Soddisfatto e Garantito. Una formula che ha già richiamato 650 persone nei primi 3 giorni d’evento e che conta più di 700 prenotazioni d’appuntamento sino alla data di chiusura, sabato 19 ottobre.

La famiglia MG si allarga

‘Il brand BeBeep è nato per capitalizzare gli ormai 60 anni di competenza di Autotorino, i suoi valori e i suoi punti di forza. Il marchio è in continua evoluzione, come le tecnologie e le risposte ai più vari bisogni di mobilità e desideri, per poter raggiungere nuovi interlocutori di tutte le età. – commenta Mattia Vanini, vicepresidente di Autotorino – Il nostro impegno è renderlo sempre più ricco di servizi e certificazioni a tutela del cliente perché l’usato è un asset centrale nell’offerta dei dealer, specialmente ora, nello scenario della transizione della mobilità. Nostro punto di forza è anche il parco auto costituito da 4.000 vetture sempre disponibili sulla piattaforma digitale e sul territorio nazionale”.

“BeBeep” è il brand by Autotorino nato all’inizio del 2024 per dare valore all’auto usata, semplificandone l’acquisto in termini di accessibilità e garanzia, che si distingue dalle varie realtà già presenti sul mercato grazie alla professionalità e al servizio strutturato e di qualità, espressione dell’esperienza di Autotorino. L’intera offerta di auto usate a disposizione sul territorio spazia dalle vetture ad alimentazione termica, con una prevalenza di modelli SUV, sino al segmento premium; non mancano le berline, le station wagon, e le city car, così come le opzioni a basse emissioni full-electric, plug-in o hybrid. Un’ampia ed eterogenea scelta con cui Autotorino, attraverso BeBeep, punta a consolidare la presenza nel mercato usato e a rafforzare la sua posizione di interlocutore affidabile nella scelta più coerente alle esigenze di guida degli italiani.