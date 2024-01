Via alle vendite del nuovo e-Sprinter

Simone Vitta 17 gennaio 2024 a

Il nuovo Mercedes-Benz eSprinter sarà presto disponibile sul mercato elettrico dei veicoli di grandi dimensioni. Il valore aggiunto per i clienti è evidente nella sua versatilità e flessibilità: due forme e lunghezze della carrozzeria, tre dimensioni della batteria e un elevato carico utile rendono il nuovo eSprinter il veicolo ideale per un'ampia gamma di applicazioni. A seconda delle proprie esigenze, il cliente può optare per una maggiore autonomia o un maggiore carico utile. Il veicolo sarà ordinabile dal 19 gennaio in combinazione con una capacità della batteria di 56 kWh o 113 kWh. A breve seguirà una versione da 81 kWh. Inoltre, il nuovo eSprinter sarà disponibile per la prima volta anche ella versione telaio, in un secondo momento. Questo rende l'eSprinter un veicolo di base interessante per numerosi nuovi settori e per i produttori di allestimenti e attrezzature. Inoltre, per la prima volta con il sistema multimediale MBUX, i sistemi di sicurezza e di assistenza migliorati e l'equipaggiamento di serie aggiornato. Inoltre, l'eSprinter sarà disponibile con un gancio di traino opzionale.

Dal 19 gennaio sarà disponibile anche il Mercedes-Benz Sprinter a propulsione convenzionale con numerose novità. Può essere ordinato presso le concessionarie ufficiali Mercedes-Benz.

Efficienza, autonomia e volume di carico: questa triade rende il nuovo Mercedes-Benz eSprinter un versatile tuttofare. Inoltre, apporta un gran numero di innovazioni tecniche e si basa su un nuovo concetto composto da tre moduli. Questi consentono la massima libertà possibile nello sviluppo e nella progettazione di varie estensioni e carrozzerie, che in precedenza erano conosciute solo dallo Sprinter a propulsione convenzionale.

Il modulo anteriore comprende tutti i componenti ad alta tensione e può essere combinato con tutte le varianti del veicolo, indipendentemente dal passo e dalle dimensioni della batteria. Il modulo per la batteria ad alto voltaggio integrata salvaspazio si trova nel sottoscocca. La posizione della batteria tra gli assi, insieme al robusto alloggiamento della batteria, garantisce una conservazione ottimale della stessa e il baricentro basso ne garantisce un’elevata maneggevolezza.

Come tutti i veicoli elettrici Mercedes-Benz, il nuovo eSprinter è in grado di ricaricare sia in corrente alternata (AC) che in corrente continua (DC). Il caricabatteria di bordo può essere caricato di serie con corrente continua fino a 50 kilowatt e, opzionalmente, fino a 115 kilowatt[3] presso una stazione di ricarica rapida. In concreto, ciò significa che la batteria con una capacità di 56 kWh viene caricata dal 10 all'80%[4] in circa 28 minuti a un massimo di 115 kW mentre la batteria con una capacità utile di 113 kWh richiede circa 42 minuti a un massimo di 115 kW. Il servizio digitale Mercedes me Charge4 è disponibile anche per l'eSprinter. In questo modo i clienti hanno accesso a una delle più grandi reti di ricarica pubbliche d'Europa, con circa 600.000 punti di ricarica, tra cui la rete europea di ricarica rapida IONITY.

Sia nell'eSprinter che nello Sprinter, l'ultima generazione del sistema multimediale MBUX (Mercedes Benz User Experience) sarà utilizzata di serie con un display da 26 cm (10,25 pollici). Questo è caratterizzato da una potenza di calcolo ancora più veloce e da una navigazione nei menu ulteriormente migliorata. Di conseguenza, l'eSprinter e lo Sprinter offrono un'esperienza digitale e interattiva. Inoltre, il sistema di infotainment MBUX, in combinazione con un account Mercedes me, [7]offre un'ampia gamma di extra digitali.

Il nuovo veicolo eSprinter con batteria da 56 kWh parte da 60.500 euro.