Tutti pazzi per le ibride Jeep

Secondo l’elaborazione di Dataforce, l’anno appena terminato ha ribadito il successo di Jeep e, nello specifico, della sua tecnologia 4xe: il brand ha infatti nuovamente conquistato, come già nel 2021 e nel 2022, la leadership del mercato italiano Plug-In Hybrid, con una quota del 15,7% tra tutti i modelli PHEV. Questo successo porta la firma dei SUV «made in Italy» Compass 4xe e Renegade 4xe, le vetture ricaricabili più vendute in Italia nei rispettivi segmenti, oltre che di Wrangler, l’icona del marchio, e di Grand Cherokee 4xe, la quinta generazione del SUV più premiato di sempre per la prima volta in versione Plug-In Hybrid. Jeep Compass, in particolar modo, è la numero uno assoluta del mercato autovetture PHEV e primeggia nel segmento C-SUV considerando ogni alimentazione.

Jeep Avenger è il B-SUV 100% elettrico più venduto, a dicembre e nel 2023 nel suo complesso. Jeep Renegade con la proposta 4xe è in vetta tra i Plug-In Hybrid del segmento B-SUV. Jeep Compass è al primo posto del mercato Plug-In Hybrid, e al primo posto assoluto nel 2023 tra tutti i SUV di segmento C, considerando ogni alimentazione.

In coerenza con la mission «Zero Emission Freedom», il brand Jeep sta già esplorando nuove strade per anticipare i desideri dei consumatori e la mobilità del futuro, e sta lavorando a una nuova generazione di veicoli completamente elettrici nell’ambito di una trasformazione sostenibile con cui intende diventare il principale marchio mondiale di SUV elettrificati. Nel 2024 esordiranno sul mercato statunitense due nuovi modelli: la Wagoneer S dal design elegante e raffinato e la più sportiva Recon, che incarna lo spirito off road più autenticamente Jeep.

Entrambe saranno 100% elettriche, e arriveranno in Europa nel 2025. Recentemente poi sono iniziati gli ordini per la versione e-Hybrid di Jeep Avenger: le prestazioni del nuovo modello sono garantite da un motore a combustione da 1,2 litri a 3 cilindri, da una batteria agli ioni di litio da 48 volt e da un cambio elettronico automatico a doppia frizione a 6 rapporti. L’auto è stata progettata per garantire un’efficienza ottimale a livello di consumi, con una riduzione del 15% delle emissioni di CO2 rispetto ai tradizionali motori con cambio automatico.

«Per Jeep è stato un anno intenso e soddisfacente. Siamo riusciti a chiudere con una quota importante e l’ottavo posto del ranking domestico assoluto. Abbiamo una gamma ricca, e il risultato, specie a inizio 2023, prima dell’arrivo di Avenger, è stato sostenuto da Renegade e Compass che ci hanno dato grosse soddisfazioni tant’è che Compass è rimasto primo nella classifica dei C-SUV dimostrando quanto questa vettura sia apprezzata dai nostri clienti, e Renegade è cresciuta, a dimostrazione che l’introduzione dell’Avenger non ha sottratto quote di mercato al leader tra i B-SUV Plug-In» dichiara Novella Varzi, Country Manager Jeep Italia. «Ora iniziamo il 2024 rimboccandoci le maniche per costruire un nuovo anno di successo, sfruttando l’anno commerciale pieno di Avenger, la disponibilità della versione e-Hybrid e le novità che riguarderanno Compass e Renegade».